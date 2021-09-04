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«С каждым часом всё хуже». В Нижнем Новгороде — массовое отравление детей

Ученики младших классов в Нижнем Новгороде предположительно отравились химией

В нижегородской школе № 13 произошло массовое отравление детей. Родители пострадавших не исключают, что причиной могли стать вещества, которыми боролись с насекомыми. Об этом 4 сентября сообщает «Коммерсантъ — Приволжье».

Симптомы отравления проявились не менее чем у 25 детей, учащихся во вторых и третьих классах. «Сначала думали, что «кишечка» или пищевое, но ситуация с каждым часом меняется в худшую сторону. Детей начали увозить в больницы на скорых. Им становится все хуже. Это массово. Есть неподтвержденная информация про то, что травили насекомых», — приводит издание слова одного из родителей.

По сообщениям в родительских чатах, симптомы отравления проявились и у тех детей, которые питались исключительно домашней едой. Состояние первых госпитализированных школьников не улучшилось, более того, у ряда пациентов было диагностировано ухудшение состояния.

Областная прокуратура при участии специалистов Роспотребнадзора начала проверку по факту массового отравления. «Сотрудниками прокуратуры будет дана оценка соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии и о несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится на сайте ведомства.

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Комментарии (2)

Skazochny
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