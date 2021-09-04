«С каждым часом всё хуже». В Нижнем Новгороде — массовое отравление детей

В нижегородской школе № 13 произошло массовое отравление детей. Родители пострадавших не исключают, что причиной могли стать вещества, которыми боролись с насекомыми. Об этом 4 сентября сообщает «Коммерсантъ — Приволжье».



Симптомы отравления проявились не менее чем у 25 детей, учащихся во вторых и третьих классах. «Сначала думали, что «кишечка» или пищевое, но ситуация с каждым часом меняется в худшую сторону. Детей начали увозить в больницы на скорых. Им становится все хуже. Это массово. Есть неподтвержденная информация про то, что травили насекомых», — приводит издание слова одного из родителей.

