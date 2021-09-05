В Токио прошла церемония закрытия XVI летних Паралимпийских игр. Она состоялась на Национальном стадионе 5 сентября.



На арене построили миниатюрную копию города, над которой было символическое дерево. На него спортсмены во время парада сборных клеили зеркальные диски в знак того, что между людьми сияют различия. Знамя российской сборной принес пловец Роман Жданов. Он выиграл три золота и две бронзы.



Президент Международного паралимпийского комитета в конце церемонии передал паралимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго. Следующие Игры пройдут в столице Франции в 2024 году.

