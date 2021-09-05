В Токио прошла церемония закрытия XVI летних Паралимпийских игр. Она состоялась на Национальном стадионе 5 сентября.
На арене построили миниатюрную копию города, над которой было символическое дерево. На него спортсмены во время парада сборных клеили зеркальные диски в знак того, что между людьми сияют различия. Знамя российской сборной принес пловец Роман Жданов. Он выиграл три золота и две бронзы.
Президент Международного паралимпийского комитета в конце церемонии передал паралимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго. Следующие Игры пройдут в столице Франции в 2024 году.
Автор: Paralympic Games / YouTube
На фоне закрытия Паралимпиады в Токио проходит акция протеста против олимпийского движения. Митингующие требуют перераспределения средств, идущих на проведение Олимпиад, на нужды здравоохранения в условиях пандемии.
Паралимпиада проходила с 24 августа по 5 сентября. Изначально ее должны были провести в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса Игры перенесли на год.
Россия заняла четвертое место в общем медальном зачете, однако еще накануне была на третьей строчке. Спортсмены выиграли 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых наград. На Играх они выступали под названием Паралимпийского комитета России, сокращенного до трех букв (ПКР). Такое решение принял Международный паралимпийский комитет из-за санкций Международного антидопингового агентства. Лидером в медальном зачете стала команда Китая. Второе место заняла Великобритания, а третье — США.