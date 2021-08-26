Пловец Жданов завоевал бронзу на Паралимпиаде в Токио

Российский спортсмен Роман Жданов стал бронзовым призёром Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 м вольным стилем. Он финишировал с результатом 1 минута 26,95 секунды. Золото досталось японцу Такаюки Сузуки (1.21,58), серебро — итальянцу Луиджи Беджато (1.23,21).

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Жданов выступал в категории S4 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Ранее Жданов выиграл золото на дистанции 50 м брассом, установив мировой рекорд в категории SB3 для лиц с ПОДА.



Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

