FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +17
73.74р86.58р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

Пловец Жданов завоевал бронзу на Паралимпиаде в Токио

Российский спортсмен Роман Жданов стал бронзовым призёром Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 м вольным стилем. Он финишировал с результатом 1 минута 26,95 секунды. Золото досталось японцу Такаюки Сузуки (1.21,58), серебро — итальянцу Луиджи Беджато (1.23,21).

Жданов выступал в категории S4 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Ранее Жданов выиграл золото на дистанции 50 м брассом, установив мировой рекорд в категории SB3 для лиц с ПОДА.

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний