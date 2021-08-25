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Еще две золотые медали Паралимпиады отправились в копилку сборной России

Российский пловец Роман Жданов выиграл золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. 23-летний спортсмен пришел первым с мировым рекордом на 50 метрах брассом.

Серебро досталось испанцу Мигелю Луке Авилу, а бронза — японцу Такаюки Сузуки (+2,83).

Еще одно золото добыла 20-летняя Анастасия Гонтарь. Она стала чемпионкой на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S10.

Первую золотую медаль сборной России с мировым рекордом завоевала пловчиха Валерия Шабалина. А обладателем бронзовой награды ранее стал петербуржец Владимир Даниленко.

Паралимпиада в столице Японии проходит с 24 августа до 5 сентября.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства. закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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