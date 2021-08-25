Еще две золотые медали Паралимпиады отправились в копилку сборной России

Российский пловец Роман Жданов выиграл золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. 23-летний спортсмен пришел первым с мировым рекордом на 50 метрах брассом.
Серебро досталось испанцу Мигелю Луке Авилу, а бронза — японцу Такаюки Сузуки (+2,83).
Еще одно золото добыла 20-летняя Анастасия Гонтарь. Она стала чемпионкой на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S10.
Первую золотую медаль сборной России с мировым рекордом завоевала пловчиха Валерия Шабалина. А обладателем бронзовой награды ранее стал петербуржец Владимир Даниленко.
Паралимпиада в столице Японии проходит с 24 августа до 5 сентября.