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Петербургский пловец Владимир Даниленко принес сборной России первую медаль Паралимпийских игр

На Паралимпийских играх в Токио состоялся медальный заплыв на дистанции 100 м на спине у мужчин в классе S2 (поражение опорно-двигательного аппарата). Петербуржец Владимир Даниленко выиграл бронзовую награду, показав время 2.02,74 минуты.

Золотую медаль завоевал чилиец Альберто Абарса, серебро — бразилец Габриэль дос Сантос.

В плавании инвалидов с поражениями опорно-двигательного аппарата выделяют 10 классов (S1-S10). Чем ниже номер класса, тем больше степень поражения — например, S1 соответствует максимальному ограничению физической активности, а S10 — минимальному ограничению.

Паралимпиада проходит с 24 августа по 5 сентября 2021 года в Токио.

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