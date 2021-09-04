На Паралимпиаде у России плюс 11 медалей и строчка в рейтинге

Как сообщает «Спорт-Экспресс» , по итогу дня команда поднялась на третье место в общем зачете. Золотые медали в копилку принесли Дмитрий Сафронов в беге на 200 м (класс Т35), Маргарита Сидоренко и Кирилл Смирнов в стрельбе. из лука. Серебро завоевали Андрей Вдовин в беге на 200 м (класс Т37), Сергей Малышев (пулевая стрельба), мужская сборная по волейболу сидя, а также бегунья Маргарита Гончарова на дистанции в 400 метров.

В Токио 4 сентября завершился очередной день Паралимпийских игр, который принес в копилку России 11 медалей.

Бронзу получил бегун на 200 метров петербуржец Артем Калашян (класс Т35), бегунья Анна Кулинич-Сорокина на дистанции в 200 метров, тхэквондист Зайнутдин Атаев (в весовой категории свыше 75 кг), а также сборная по бочча (паралимпийский вид спорта на точность, близкий к боулингу и петанку). В составе команды Сергей Сафин, Иван Фролов и петербурженка Дарья Адонина.



По итогам дня Россия переместилась в общемедальном зачете с четвёртого на третье место, общий «улов» составил 117 медалей, из них 36 золотых, 32 серебряные, 49 бронзовых.

