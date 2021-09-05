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Пока полиция догоняла предполагаемого налётчика на банк в Кудрово, он проматывал миллион. Для него это не первый

Подозреваемому в нападении на банк в Кудрово вменили ещё один налёт

Подозреваемый в разбойном нападении на банк в Кудрово укрылся от полиции в родном новгородском посёлке. По версии следствия, он почтил своим вниманием не одну финансовую организацию в Ленобласти.

Как стало известно «Фонтанке» 5 сентября, расследование вооружённого налёта на банк на Ленинградской улице, совершённого 2-го числа, завело сотрудников уголовного розыска в новгородский посёлок Пола. Там живёт 57-летний подозреваемый. Его нашли менее чем за двое суток, но большей части похищенных 1,5 миллионов рублей он успел найти применение.

При обыске в доме официально безработного мужчины обнаружили 400 тысяч рублей, пневматический пистолет и гранату Ф-1 — предположительно, муляж. Не удалось скрыть от оперативников и ещё одно противозаконное хобби: двадцать кустов с наркогрядок отправили на экспертизу.

По версии полиции, сентябрьский налёт не первый для жителя Новгородской области. Предполагается, что он же заглядывал в банк на Европейской улице в Кудрово в феврале. Тогда преступник действовал по аналогичной схеме: как и все клиенты, распечатал талон, дождался очереди, а у окошка достал гранату, положил рядом с собой, а на кассира направил пистолет. С собой он унёс рубли, доллары и евро — всего более 1,7 млн рублей.

Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, его проверяют на причастность к другим преступлениям.

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Комментарии (1)

читатель№1
какие инструкции у кассира в банке? она сидит за стеклом,которое явно не пробьет пуля 9мм, тем более у 90% таких клоунов-грабителей обычный пневмат. присела, нажала кнопку и всё
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