Пока полиция догоняла предполагаемого налётчика на банк в Кудрово, он проматывал миллион. Для него это не первый

Как стало известно «Фонтанке» 5 сентября, расследование вооружённого налёта на банк на Ленинградской улице, совершённого 2-го числа, завело сотрудников уголовного розыска в новгородский посёлок Пола. Там живёт 57-летний подозреваемый. Его нашли менее чем за двое суток, но большей части похищенных 1,5 миллионов рублей он успел найти применение.
При обыске в доме официально безработного мужчины обнаружили 400 тысяч рублей, пневматический пистолет и гранату Ф-1 — предположительно, муляж. Не удалось скрыть от оперативников и ещё одно противозаконное хобби: двадцать кустов с наркогрядок отправили на экспертизу.
По версии полиции, сентябрьский налёт не первый для жителя Новгородской области. Предполагается, что он же заглядывал в банк на Европейской улице в Кудрово в феврале. Тогда преступник действовал по аналогичной схеме: как и все клиенты, распечатал талон, дождался очереди, а у окошка достал гранату, положил рядом с собой, а на кассира направил пистолет. С собой он унёс рубли, доллары и евро — всего более 1,7 млн рублей.
Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, его проверяют на причастность к другим преступлениям.