Отделение Сбербанка на Европейском проспекте в Кудрово Ленинградской области пережило разбойное нападение вечером 16 февраля. Крепкий мужчина в двух парах перчаток, маске и не исключено, что в бахилах, пришёл как клиент. Дождавшись своей очереди на обслуживание, он из обычного посетителя превратился в разбойника. Подробнее об инциденте написали 47news.
По данным издания, мужчина зашёл в Сбербанк в половину седьмого вечера. Он, как и все клиенты, распечатал талон и стал ждать своей очереди. Когда его вызвали к окошку, он сел напротив, достал гранату, положил рядом с собой, а на кассира направил пистолет.
«Зашёл к кассиру, аккуратно положил талончик, сел на стул, облокотился. И тут неожиданно у него в одной руке появился пистолет, а левой вытащил гранату, положил перед собой. Сказал, что всех взорвёт, целил пистолетом через стекло. Я вам сейчас навскидку не скажу, какой оно степени защиты. Говорил, что он не один, его ждут», — рассказали в банке.
Далее налётчик запихнул в передаточный лоток пакет для денег, припугнув кассира своими друзьями и проблемами в случае неповиновения.
В банке изданию рассказали, что мужчина был в двух парах перчаток. На синие резиновые он надел чёрные кожаные. В полиции добавили, что преступник, кажется, ещё надел бахилы, чтобы не оставить улики в виде отпечатка подошвы. По предварительным данным, добычей гостя стали примерно полтора миллиона рублей, но ущерб продолжают подсчитывать, возможно, сумма увеличится.