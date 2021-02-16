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В Кудрово наглый мастер маскировки с пистолетом и гранатой обнёс отделение Сбера. Ущерб составил 1,5 млн рублей

Отделение Сбербанка на Европейском проспекте в Кудрово Ленинградской области пережило разбойное нападение вечером 16 февраля. Крепкий мужчина в двух парах перчаток, маске и не исключено, что в бахилах, пришёл как клиент. Дождавшись своей очереди на обслуживание, он из обычного посетителя превратился в разбойника. Подробнее об инциденте написали 47news.

По данным издания, мужчина зашёл в Сбербанк в половину седьмого вечера. Он, как и все клиенты, распечатал талон и стал ждать своей очереди. Когда его вызвали к окошку, он сел напротив, достал гранату, положил рядом с собой, а на кассира направил пистолет.

«Зашёл к кассиру, аккуратно положил талончик, сел на стул, облокотился. И тут неожиданно у него в одной руке появился пистолет, а левой вытащил гранату, положил перед собой. Сказал, что всех взорвёт, целил пистолетом через стекло. Я вам сейчас навскидку не скажу, какой оно степени защиты. Говорил, что он не один, его ждут», — рассказали в банке.

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Далее налётчик запихнул в передаточный лоток пакет для денег, припугнув кассира своими друзьями и проблемами в случае неповиновения.

В банке изданию рассказали, что мужчина был в двух парах перчаток. На синие резиновые он надел чёрные кожаные. В полиции добавили, что преступник, кажется, ещё надел бахилы, чтобы не оставить улики в виде отпечатка подошвы. По предварительным данным, добычей гостя стали примерно полтора миллиона рублей, но ущерб продолжают подсчитывать, возможно, сумма увеличится.

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Комментарии (9)

Djnyana
Да не, на мой взгляд всё достаточно просто, - проверка на безопасность, пока - чиста проверка, далее, думаю - буит веселее, пока всё идёт так, как и должно идти..) Жулик и вор - неуловим почти..)
chip1
Нормальный жулик, грабанул банк, дерзко, это вам не на госслужбе взятки брать, да карманные фирмы госконтрактами обеспечивать, тут все честно )
f0ntan
Операционист, которая деньги отдавала, была с грабителем в сговоре. Расколят ее по-быстрому. По съемкам камер народу в этом отделении полно. А грабитель уходит спокойно. Операционист не жмет красную кнопку, не кричит "Караул!" или "Грабят!", в общем явно, в сговоре. И было бы удивительно, чтобы у них в отделении не было охранников. Если бы грабитель бежал, они бы должны были его ловить. Значит, он уходит совершенно спокойно. Или, через служебный вход, если операционист с ним в сговоре
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