Отделение Сбербанка на Европейском проспекте в Кудрово Ленинградской области пережило разбойное нападение вечером 16 февраля. Крепкий мужчина в двух парах перчаток, маске и не исключено, что в бахилах, пришёл как клиент. Дождавшись своей очереди на обслуживание, он из обычного посетителя превратился в разбойника. Подробнее об инциденте написали 47news.



По данным издания, мужчина зашёл в Сбербанк в половину седьмого вечера. Он, как и все клиенты, распечатал талон и стал ждать своей очереди. Когда его вызвали к окошку, он сел напротив, достал гранату, положил рядом с собой, а на кассира направил пистолет.