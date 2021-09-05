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МВД: ДТП с электросамокатами в России c начала года стало больше на 66%. Петербург в лидерах

Петербург стал лидером в России по числу ДТП с электросамокатами

За семь месяцев 2021 года количество ДТП с участием электросамокатов в России выросло на 66%.

Как пишет 5 сентября ТАСС со ссылкой на ответ МВД РФ на соответствующий запрос агентства, с января по июль в стране произошло 266 ДТП с участием электросамокатов, при этом за прошлый год их число не превысило 160. В 2021 году число погибших в результате таких аварий увеличилось в четыре раза, с двух до восьми. Получать травмы люди стали на 70% больше (с 164 до 275).

Петербург стал лидером по числу ДТП с электросамокатами, их только с января по июль произошло 58. На втором месте расположилась Москва — 55 случаев ДТП. Затем идут Краснодарский край (21), Татарстан (12) и Подмосковье (11).

В настоящий момент статус электросамокатов, которые можно отнести к средствам индивидуальной мобильности, все еще не определен. При этом сложностей с ними много. Горожане разбрасывают их по улице, выкидывают в реки и сталкивают с лестниц.

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Комментарии (14)

Valer_Kulik
Такой чудак собьет, мало не покажется.
AndreyJA
судя по всему журналюги получили команду "фас!" на самокаты? :-) и выйдет, как с пешиками - из каждого утюга верещали "пешеход всегда прав" и получили неуправляемое стадо дебилов, которым вообще плевать на ПДД и которых даже привлечь к ответственности не знают как. :-)
wolfang
самокате по средней полосе.... Это что вообще??
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