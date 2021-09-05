МВД: ДТП с электросамокатами в России c начала года стало больше на 66%. Петербург в лидерах

Как пишет 5 сентября ТАСС со ссылкой на ответ МВД РФ на соответствующий запрос агентства, с января по июль в стране произошло 266 ДТП с участием электросамокатов, при этом за прошлый год их число не превысило 160. В 2021 году число погибших в результате таких аварий увеличилось в четыре раза, с двух до восьми. Получать травмы люди стали на 70% больше (с 164 до 275).
Петербург стал лидером по числу ДТП с электросамокатами, их только с января по июль произошло 58. На втором месте расположилась Москва — 55 случаев ДТП. Затем идут Краснодарский край (21), Татарстан (12) и Подмосковье (11).
В настоящий момент статус электросамокатов, которые можно отнести к средствам индивидуальной мобильности, все еще не определен. При этом сложностей с ними много. Горожане разбрасывают их по улице, выкидывают в реки и сталкивают с лестниц.