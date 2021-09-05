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Директора фестиваля «День Д» в Петербурге отпустили из полиции

Организатора фестиваля памяти писателя Сергея Довлатова Анастасию Принцеву и двух координаторов мероприятия, задержанных на Загородном проспекте в Петербурге, отпустили из отдела полиции вечером 4 сентября.

Об этом Принцева сообщила в фейсбуке, уточнив, что в понедельник её снова ждут. «Фонтанке» она рассказала, что полицейские вменили ей и координаторам статью 20.2.2 КоАП — «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Вилка санкций позволяет варианты: можно поплатиться штрафом до 20 тысяч рублей для граждан, отправиться на обязательные работы или получить до 15 суток административного ареста.

«Хочу ещё раз напомнить, что в период действующих коронавирусных ограничений все мероприятия численностью свыше 75 человек должны быть согласованы с Комитетом по культуре», — написал вице-губернатор Борис Пиотровский в своём телеграм-канале, также сообщая, что Анастасия Принцева покинула 28 отдел.

В полицию руководителя и координаторов «Дня Д» увезли из сквера на Загородном проспекте, где 4 сентября прошло открытие временного памятника собаке Довлатова Глаше. Как сообщал корреспондент «Фонтанки», сотрудники приехали позже, когда большая часть участников разошлась, и в сквере начали читать произведения писателя. Сама Анастасия говорит, что пришла на Загородный не как организатор, а как гость мероприятия Владимирского муниципального округа — субботника, посвящённого дню рождения Довлатова.

Фестиваль «День Д» в Петербурге организуют в пятый раз, он проходит с 3 по 5 сентября.

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