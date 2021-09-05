Директора фестиваля «День Д» в Петербурге отпустили из полиции

Об этом Принцева сообщила в фейсбуке, уточнив, что в понедельник её снова ждут. «Фонтанке» она рассказала, что полицейские вменили ей и координаторам статью 20.2.2 КоАП — «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Вилка санкций позволяет варианты: можно поплатиться штрафом до 20 тысяч рублей для граждан, отправиться на обязательные работы или получить до 15 суток административного ареста.



«Хочу ещё раз напомнить, что в период действующих коронавирусных ограничений все мероприятия численностью свыше 75 человек должны быть согласованы с Комитетом по культуре», — написал вице-губернатор Борис Пиотровский в своём телеграм-канале, также сообщая, что Анастасия Принцева покинула 28 отдел.

