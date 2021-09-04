Редкие кадры сделал очевидец в Териберке в Мурманской области.
В субботу, 4 сентября, там, на побережье Баренцева моря была такой сильный ветер, что заворачивал водопад в обратную сторону — вверх. Видеозапись необычного явления опубликовал паблик «"Моя Териберка" | интернет-газета» «ВКонтакте». Этот водопад популярен среди туристов. Там снималась одна из сцен кинофильма «Левиафан».
На кадрах в инстаграме murmaniya видно, что человеку непросто удержаться на ветру.
В Териберке сейчас по ночам плюс 2 градуса, днём плюс 7-8. В Петербурге, впрочем, ненамного теплее.
На днях похожее, но более масштабное явление наблюдалось в США. Там ураган «Ида» развернул вспять крупнейшую реку Северной Америки Миссисипи в её нижнем течении.