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Водопад в Териберке потёк вверх

Редкие кадры сделал очевидец в Териберке в Мурманской области.

В субботу, 4 сентября, там, на побережье Баренцева моря была такой сильный ветер, что заворачивал водопад в обратную сторону — вверх. Видеозапись необычного явления опубликовал паблик «"Моя Териберка" | интернет-газета» «ВКонтакте». Этот водопад популярен среди туристов. Там снималась одна из сцен кинофильма «Левиафан».

На кадрах в инстаграме murmaniya видно, что человеку непросто удержаться на ветру.

В Териберке сейчас по ночам плюс 2 градуса, днём плюс 7-8. В Петербурге, впрочем, ненамного теплее.

На днях похожее, но более масштабное явление наблюдалось в США. Там ураган «Ида» развернул вспять крупнейшую реку Северной Америки Миссисипи в её нижнем течении.

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