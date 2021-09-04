Под домашний арест поместили отца девочки, признавшегося в убийстве педофила

Красноглинский суд Самары поместил под домашний арест на два месяца местного жителя, который подозревается в убийстве мужчины, проходящего по делу о педофилии. Об этом 4 сентября сообщает «АиФ-Самара».



Тело подозреваемого в педофилии мужчины обнаружили 2 сентября в окрестностях Самары. В отношении убитого были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении не достигшего 14-летнего возраста лица).

Как полагает следствие, жертвами погибшего в период с 2016 по 2021 годы стали две девочки, им на тот момент не было 6 и 8 лет. Происходящее злоумышленник снимал на телефон.

