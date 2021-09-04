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Под домашний арест поместили отца девочки, признавшегося в убийстве педофила

Красноглинский суд Самары поместил под домашний арест на два месяца местного жителя, который подозревается в убийстве мужчины, проходящего по делу о педофилии. Об этом 4 сентября сообщает «АиФ-Самара».

Тело подозреваемого в педофилии мужчины обнаружили 2 сентября в окрестностях Самары. В отношении убитого были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении не достигшего 14-летнего возраста лица).

Как полагает следствие, жертвами погибшего в период с 2016 по 2021 годы стали две девочки, им на тот момент не было 6 и 8 лет. Происходящее злоумышленник снимал на телефон.

Подозреваемый в убийстве мужчина по имени Вячеслав (он — отец одной из девочек) сам пришел в полицию. По его словам, убийство произошло случайно в ходе конфликта.

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Комментарии (4)

AEG
Суббота.
Пилот самолета начал снижение раньше и задел шасси самолета верхушки деревьев перед ВПП. Машинист грузового состава не обратил внимание на загоревшийся красный сигнал семафора и въехал во встречный пассажирский состав. Хирург начал операцию на сердце, но вместо этого вырезал пациенту почку.
Суббота. Все люди, все-таки ...
Если ты профессионал, то что понедельник, что суббота - все одно.
Владислав М
Умышленное убийство и домашний арест? С российскими судами всё в порядке?
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