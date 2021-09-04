За работой уличных художников 4 сентября наблюдал корреспондент «Фонтанки». Огромный портрет писателя пишет Миша Верт, фокстерьера Глашу и петербургские виды — Стас Багс. Стена под мостом Бетанкура по согласованию со Смольным отдана под граффити. Визировать рисунки нет нужды, но их жизнь это вряд ли продлит.
«Обязательно испортят, обязательно закрасят. Это реалии уличного искусства, мы к этому привыкли. Возможно, проживёт чуть дольше, чем классические граффити. Тем не менее ничто не вечно, и этот рисунок тоже. Порадует глаз столько, сколько улица позволит ему просуществовать», — предрекает Михаил.
Его коллега Стас добавляет, что срок жизни граффити на легальной стене «день-два», и художники к этому готовы. «Скорее всего, завтра или послезавтра здесь нарисует кто-то другой», — говорит он, отмечая, что «это хорошо», и только бы не было цензуры.
Павел Каравашкин
Портрет Сергея Довлатова приурочен к 80-летию со дня рождения писателя и фестивалю «День Д», который с 3 по 5 сентября проходит в Петербурге. «Фонтанка» рассказывала о программе мероприятий, но не все из них идут по плану. В субботу в сквере на Загородном проспекте после открытия временного памятника любимой собаке Довлатова Глаше не удалось договориться о параде фокстерьеров, а на чтение произведений приехали полицейские. Слушать произведения писателя они не стали и увезли в отдел организатора фестиваля Анастасию Принцеву и двух координаторов. Прощаться с ними в отделе не спешат.