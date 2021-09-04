За работой уличных художников 4 сентября наблюдал корреспондент «Фонтанки». Огромный портрет писателя пишет Миша Верт, фокстерьера Глашу и петербургские виды — Стас Багс. Стена под мостом Бетанкура по согласованию со Смольным отдана под граффити. Визировать рисунки нет нужды, но их жизнь это вряд ли продлит.



Фото: Павел Каравашкин Фото: Павел Каравашкин Фото: Павел Каравашкин Фото: Павел Каравашкин Фото: Павел Каравашкин Поделиться Поделиться







«Обязательно испортят, обязательно закрасят. Это реалии уличного искусства, мы к этому привыкли. Возможно, проживёт чуть дольше, чем классические граффити. Тем не менее ничто не вечно, и этот рисунок тоже. Порадует глаз столько, сколько улица позволит ему просуществовать», — предрекает Михаил.



Его коллега Стас добавляет, что срок жизни граффити на легальной стене «день-два», и художники к этому готовы. «Скорее всего, завтра или послезавтра здесь нарисует кто-то другой», — говорит он, отмечая, что «это хорошо», и только бы не было цензуры.



Павел Каравашкин