Пока полицейские искали мать забытого в детсаду 3-летнего ребёнка, она искала грибы под Петербургом

Забирая трёхлетнюю дочь из больницы, мать объяснила, что накануне была не её очередь идти в детсад.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 4 сентября, женщина вышла на связь накануне и после беседы получила разрешение забрать ребёнка. По её словам, вечером 2-го числа отвести девочку домой должна была бабушка. Мать уезжала за грибами.



Трёхлетняя воспитанница детского сада в Понтонном не дождалась родителей в четверг. К половине восьмого вечера остальных детей разобрали родственники, и воспитательница обратилась в полицию. Девочку увезли в детскую городскую больницу № 22, к утру пятницы вестей от её родных ни в полиции, ни в детском саду не получали.

