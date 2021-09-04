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Пока полицейские искали мать забытого в детсаду 3-летнего ребёнка, она искала грибы под Петербургом

Забытую в детском саду Колпино девочку забрала мать

Ребёнка, которого вовремя не забрали из детского сада в Колпинском районе Петербурга, вернули в семью.

Забирая трёхлетнюю дочь из больницы, мать объяснила, что накануне была не её очередь идти в детсад.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 4 сентября, женщина вышла на связь накануне и после беседы получила разрешение забрать ребёнка. По её словам, вечером 2-го числа отвести девочку домой должна была бабушка. Мать уезжала за грибами.

Трёхлетняя воспитанница детского сада в Понтонном не дождалась родителей в четверг. К половине восьмого вечера остальных детей разобрали родственники, и воспитательница обратилась в полицию. Девочку увезли в детскую городскую больницу № 22, к утру пятницы вестей от её родных ни в полиции, ни в детском саду не получали.

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Комментарии (8)

DimDimych
Не понятно, если ты хочешь жить для себя - зачем рожать? Ведь никто не заставляет заводить детей, живи как тебе хочется. Зачем эти мучения и для детей и для родителей, которые не хотят быть родителями? Или это на уровне первобытных инстинктов?
WhyNotBecouseOf
Это - новость часа?
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