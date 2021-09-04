Водитель SsangYong не справился с управлением на пустой дороге в центре Петербурга.
Небольшое ДТП попало на видео, его публикует 4 сентября телеграм-канал RU_CHP. На записи видно, как легковой автомобиль поворачивает с Потёмкинской улицы налево на Воскресенскую набережную. Помех на дороге нет, поворот, казалось бы, несложный, но машина уход в занос и бьёт подъезжающую к светофору встречную.
Видео RU_CHP
Подписчики «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» обсуждают, как именно произошла авария. «Видно же, колея, заднее колесо поднялось и буксонуло, а АБС его заблокировала», — считает Александр. Игорь предлагает другую версию: «Сначала занос передней оси из-за газа, далее выжал тормоз, при значительном износе передних колодок автомобиль развернуло. А ABS и ESP спят и видят сны».
Пробку это утреннее ДТП вряд ли вызвало. Однако в последние дни дождливая погода активно помогает загружать дороги: вчера вечером было 9 баллов, а сегодня днём — 4 против обычных 3.