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Почему в дождливый день в Петербурге растут пробки, показал неловкий SsangYong

Автомобиль занесло на Воскресенской набережной

Водитель SsangYong не справился с управлением на пустой дороге в центре Петербурга.

Небольшое ДТП попало на видео, его публикует 4 сентября телеграм-канал RU_CHP. На записи видно, как легковой автомобиль поворачивает с Потёмкинской улицы налево на Воскресенскую набережную. Помех на дороге нет, поворот, казалось бы, несложный, но машина уход в занос и бьёт подъезжающую к светофору встречную.

Видео RU_CHP

Подписчики «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» обсуждают, как именно произошла авария. «Видно же, колея, заднее колесо поднялось и буксонуло, а АБС его заблокировала», — считает Александр. Игорь предлагает другую версию: «Сначала занос передней оси из-за газа, далее выжал тормоз, при значительном износе передних колодок автомобиль развернуло. А ABS и ESP спят и видят сны».

Пробку это утреннее ДТП вряд ли вызвало. Однако в последние дни дождливая погода активно помогает загружать дороги: вчера вечером было 9 баллов, а сегодня днём — 4 против обычных 3.

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Комментарии (3)

Starishok
Да,навыка ноль,но тут хоть условия посложнее,а когда на сухой дороге в ясный солнечный день с мордой в телефоне происходит нечто подобное,хочется использовать нецензурное слово.
AlBerkut
СсангЯнговоду продать права обратно. Туда, где купил. Или купить мозги и навыки вождения 😂
shushu
Это ж надо так умудриться на переднем приводе
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