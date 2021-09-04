На Митрофаньевском шоссе в направлении центра затор, по данным «Яндекс.Карт», достигает 1,5 километра, в обратном направлении — 1,2 километра. Пользователи отметили аварии в двух местах. Об одной — с самосвалом — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Митрофаньевское в сторону центра встанет, и похоже, надолго. Съезд только под мост и обратно», — отмечают они.
Ещё сложнее из-за дорожных работ. На КАД в районе вантового моста на внутреннем кольце, по данным «Яндекса», выросла пробка длиной 11,5 километра, а на участке того же внутреннего кольца от Рябовского до Колтушского шоссе — 5,5 километра.
На «Сортавале» стоят на выезд из Петербурга — также из-за ремонта трассы.
Напомним, пробки в Петербурге начали расти в конце августа, как часто бывает с приближением осени. Вечером 3 сентября они достигли 9 баллов.