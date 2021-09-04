FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +10
72.85р86.54р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

В Петербурге пробки. На КАД — 11,5 км, Митрофаньевское перекрыло «массивное» ДТП

Загруженность дорог Петербурга в субботу превысила обычный показатель

В субботу, 4 сентября, в Северной столице водители в нескольких местах томятся в длинных пробках. Загруженность дорог к обеду достигла 4 баллов, что на 1 выше обычного.

На Митрофаньевском шоссе в направлении центра затор, по данным «Яндекс.Карт», достигает 1,5 километра, в обратном направлении — 1,2 километра. Пользователи отметили аварии в двух местах. Об одной — с самосвалом — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Митрофаньевское в сторону центра встанет, и похоже, надолго. Съезд только под мост и обратно», — отмечают они.

ПоделитьсяПоделиться

Ещё сложнее из-за дорожных работ. На КАД в районе вантового моста на внутреннем кольце, по данным «Яндекса», выросла пробка длиной 11,5 километра, а на участке того же внутреннего кольца от Рябовского до Колтушского шоссе — 5,5 километра.

ПоделитьсяПоделиться

На «Сортавале» стоят на выезд из Петербурга — также из-за ремонта трассы.

ПоделитьсяПоделиться

Напомним, пробки в Петербурге начали расти в конце августа, как часто бывает с приближением осени. Вечером 3 сентября они достигли 9 баллов.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний