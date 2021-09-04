Каршеринг «снёс целый ряд» машин в районе Ветеранов

С массовой аварии началась суббота, 4 сентября, на юго-западе Петербурга.
На улице Здоровцева, 27, корпус 1, неподалёку от проспекта Ветеранов, каршеринговый «Ниссан» «въехал в припаркованные машины, снёс целый ряд», рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». О пострадавших не сообщается.
Пользователь каршеринга на месте ДТП дождался сотрудников ГИБДД, которые оформили происшествие, отмечает подписчица. Этот комментарий не случаен: водители каршеринговых автомобилей часто пытаюсь скрыться от полиции и с места ДТП, например минувшей ночью в Приморском районе иностранца ловили с погоней.