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Каршеринг «снёс целый ряд» машин в районе Ветеранов

С массовой аварии началась суббота, 4 сентября, на юго-западе Петербурга.

На улице Здоровцева, 27, корпус 1, неподалёку от проспекта Ветеранов, каршеринговый «Ниссан» «въехал в припаркованные машины, снёс целый ряд», рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». О пострадавших не сообщается.

Пользователь каршеринга на месте ДТП дождался сотрудников ГИБДД, которые оформили происшествие, отмечает подписчица. Этот комментарий не случаен: водители каршеринговых автомобилей часто пытаюсь скрыться от полиции и с места ДТП, например минувшей ночью в Приморском районе иностранца ловили с погоней.

Среди автомобилистов распространено мнение, что пользователи арендных сервисов часто попадают в аварии. Официальные данные расходятся. По сведениям МВД России, с января по март по всей стране произошло около 150 ДТП с каршеринговыми автомобилями. По подсчётам петербургской ГИБДД, с января по апрель включительно в городе было зафиксировано 1 178 ДТП с участием каршеринговых машин, правда всего 556 из них по вине водителей — пользователей сервиса, в 23 ДТП пострадали люди.

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