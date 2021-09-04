На Испытателей полицейские догоняли каршеринговый «Рено». После аварии погоню продолжили пешком

Как стало известно «Фонтанке» 4 сентября, патруль ДПС в начале второго часа ночи на проспекте Испытателей преследовал каршеринговый «Рено Каптюр», не желавший ни при каких обстоятельствах подчиняться и останавливаться.
Попытку оторваться от полицейских нельзя назвать успешной. Не проехав и километра, «Рено» рванул на красный сигнал светофора и врезался в машину, ехавшую по Байконурской. Подоспевшие сотрудники наблюдали стремительное бегство: из кроссовера на проезжую часть выскочили двое и бросились во дворы. Затеряться им не удалось.
В 35-й отдел полиции увезли двоих граждан Узбекистана: 21-летнего безработного, управлявшего машиной по чужому аккаунту, и 20-летнего пассажира. Оба не состоят на миграционном учёте, за что получили соответствующие протоколы. Тем же вечером заявление о хищении «Рено» стоимостью порядка 670 тысяч рублей поступило от представителя каршерингового сервиса. Возбуждено дело по статье 166 УК, водителя ограничили подпиской о невыезде, автомобиль ждёт ремонта на спецстоянке.