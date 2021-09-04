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На Испытателей полицейские догоняли каршеринговый «Рено». После аварии погоню продолжили пешком

Нарушителя на каршеринге задержали с погоней на проспекте Испытателей

Водитель-иностранец устроил краш-тест арендованного автомобиля в попытке скрыться от полиции в Приморском районе Петербурга. Бегство сначала на машине, а потом на своих двоих закончилось в отделе.

Как стало известно «Фонтанке» 4 сентября, патруль ДПС в начале второго часа ночи на проспекте Испытателей преследовал каршеринговый «Рено Каптюр», не желавший ни при каких обстоятельствах подчиняться и останавливаться.

Попытку оторваться от полицейских нельзя назвать успешной. Не проехав и километра, «Рено» рванул на красный сигнал светофора и врезался в машину, ехавшую по Байконурской. Подоспевшие сотрудники наблюдали стремительное бегство: из кроссовера на проезжую часть выскочили двое и бросились во дворы. Затеряться им не удалось.

В 35-й отдел полиции увезли двоих граждан Узбекистана: 21-летнего безработного, управлявшего машиной по чужому аккаунту, и 20-летнего пассажира. Оба не состоят на миграционном учёте, за что получили соответствующие протоколы. Тем же вечером заявление о хищении «Рено» стоимостью порядка 670 тысяч рублей поступило от представителя каршерингового сервиса. Возбуждено дело по статье 166 УК, водителя ограничили подпиской о невыезде, автомобиль ждёт ремонта на спецстоянке.

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Комментарии (6)

Viskas
Ой, простите, забыл. Наверно, они не поддерживают того, кого нельзя называть.
Тогда, конечно, нет проблем - можно и отпустить. И билеты в Ташкент подарить.
Viskas
В этой истории главное - угроза жизни окружающим при попытке бежать от полиции. Материальный ущерб - важно, но вторично.
За это должно быть СИЗО и "двушечка" по совокупности заслуг:
- угроза жизни
- угон
- неповиновение полиции
- материальный ущерб
- нелегальная миграция
Karl_Ivanovich
"На подписку"!? Серьёзно?! А билет дло Ферганы они ему не купили?
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