Российские космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий работают в открытом космосе над интеграцией многоцелевого лабораторного модуля «Наука» впервые после его стыковки с МКС.
Как сообщает 3 сентября пресс-служба Роскосмоса, Дубров и Новицкий покинули корабль в 17:41 по московскому времени. Планируется, что они пробудут в открытом космосе семь часов и пять минут. За это время космонавты должны подключить кабели системы электроснабжения к модулю «Наука», смонтировать перекидной поручень на втором приборно-грузовом отсеке модуля и два перекидных поручня для перехода со второго на первый приборно-грузовой отсек и подключить кабель Ethernet.
По последним данным, Петр Дубров закончил стыковку четырех разъёмов кабельной укладки № 2. Сейчас идет прокладка кабельной бухты № 1, которую тянет Новицкий.
После стыковки всех разъёмов космонавты Роскосмоса их сфотографируют 📸— РОСКОСМОС (@roscosmos) September 3, 2021
В настоящее время идёт прокладка кабельной бухты № 1, которую тянет @novitskiy_iss pic.twitter.com/9v4OsDv2M4