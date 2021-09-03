Российские космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий работают в открытом космосе над интеграцией многоцелевого лабораторного модуля «Наука» впервые после его стыковки с МКС.



Как сообщает 3 сентября пресс-служба Роскосмоса, Дубров и Новицкий покинули корабль в 17:41 по московскому времени. Планируется, что они пробудут в открытом космосе семь часов и пять минут. За это время космонавты должны подключить кабели системы электроснабжения к модулю «Наука», смонтировать перекидной поручень на втором приборно-грузовом отсеке модуля и два перекидных поручня для перехода со второго на первый приборно-грузовой отсек и подключить кабель Ethernet.

