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Российские космонавты работают в открытом космосе. Они занимаются интеграцией модуля «Наука»

Российские космонавты подключают модуль «Наука» к МКС

Российские космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий работают в открытом космосе над интеграцией многоцелевого лабораторного модуля «Наука» впервые после его стыковки с МКС.

Как сообщает 3 сентября пресс-служба Роскосмоса, Дубров и Новицкий покинули корабль в 17:41 по московскому времени. Планируется, что они пробудут в открытом космосе семь часов и пять минут. За это время космонавты должны подключить кабели системы электроснабжения к модулю «Наука», смонтировать перекидной поручень на втором приборно-грузовом отсеке модуля и два перекидных поручня для перехода со второго на первый приборно-грузовой отсек и подключить кабель Ethernet.

По последним данным, Петр Дубров закончил стыковку четырех разъёмов кабельной укладки № 2. Сейчас идет прокладка кабельной бухты № 1, которую тянет Новицкий.

21 июля ракета-носитель «Протон-М» с модулем «Наука» стартовала с космодрома Байконур. Модуль прибыл на МКС с опозданием в несколько дней, курс пришлось корректировать, в какой-то момент он шёл по тревожно низкой орбите. Предшественник «Науки» — модуль «Пирс» — был затоплен на кладбище космических кораблей на дне Тихого океана.

Международная космическая станция начала внеплановое вращение из-за самопроизвольного запуска двигателей нового российского модуля «Наука» вечером 29 июля. Это случилось в 19:45, после стыковки «Науки» с модулем «Звезда» МКС космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров начали открывать внутренний люк «Звезды». В результате станция сместилась на 45 градусов, но позже положение выровняли.

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» — 17-й модуль для МКС, один из самых больших модулей на всей станции, а также четвёртый научный модуль МКС после американской лаборатории «Дестини», европейской «Коламбус» и японской «Кибо». Он предназначен для расширения возможностей реализации научно-исследовательской программы на МКС. Сроки запуска модуля неоднократно переносились.

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