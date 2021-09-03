Прокуратура: Оператор «Бустера» на «Диво-острове» вела с погибшим «посторонний разговор»

«Девушка допустила молодого человека на территорию аттракциона «Бустер» и к пульту управления, вела с ним посторонний разговор и запустила катание, когда потерпевший находился в рабочей зоне аттракциона», — рассказали «Фонтанке» 3 сентября в прокуратуре Петербурга.



Обвиняемой инкриминируется ч. 2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Материалы дела переданы в Петроградский районный суд.



Молодой человек из Приморья, работавший оператором аттракционов, был травмирован днём 6 июня на рабочем месте. Он зашел за ограждение и попал под движущийся «Бустер». Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, он перенёс операцию, но выжить не смог.

