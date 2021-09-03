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Прокуратура: Оператор «Бустера» на «Диво-острове» вела с погибшим «посторонний разговор»

Оператор аттракциона в парке «Диво-остров», которой сегодня, 3 сентября, исполнился 21 год, разговаривала с погибшим коллегой перед тем, как его ударил запущенный «Бустер».

«Девушка допустила молодого человека на территорию аттракциона «Бустер» и к пульту управления, вела с ним посторонний разговор и запустила катание, когда потерпевший находился в рабочей зоне аттракциона», — рассказали «Фонтанке» 3 сентября в прокуратуре Петербурга.

Обвиняемой инкриминируется ч. 2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Материалы дела переданы в Петроградский районный суд.

Молодой человек из Приморья, работавший оператором аттракционов, был травмирован днём 6 июня на рабочем месте. Он зашел за ограждение и попал под движущийся «Бустер». Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, он перенёс операцию, но выжить не смог.

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Комментарии (8)

SU LUX INN
аттракционы должны быть Запрещены!
ivan5_5e4d10fe646f6
Те 20 летняя жизнями детишек управляет
Мужской Взгляд
Аттракционы это развлечение только для молодых, поскольку с возрастом начинаешь понимать всю опасность, которая от них исходит.
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