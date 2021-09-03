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Директор хабаровской школы решила уволиться после того, как учительница исполнила танец живота на линейке

В Хабаровске директор школы № 76 написала заявление об увольнении после того, как учительница исполнила танец живота перед детьми на линейке в День знаний. Об этом 3 сентября сообщает местный портал DVHAB со ссылкой на городское управление образования.

«Служебная проверка в отношении руководства учреждения продолжается. По состоянию на 2 сентября ею (директором) представлена объяснительная, а также написано заявление об увольнении по собственному желанию с 3 сентября, которое не удовлетворено», — рассказали в ведомстве.

В управлении добавили, что решения будут приниматься после завершения проверок и с учетом мнения родителей.

«Фонтанка» писала, что видео с танцем учительницы Юлии Марченко появилось в соцсетях 1 сентября. Девушка танцевала перед детьми на школьной линейке под известную песню группы «Наутилус Помпилиус» и на словах: «Ты снимаешь вечернее платье, стоя лицом к стене...» — скинула с себя «крылья-оперение». На следующий день она извинилась и заявила, что ее костюм был закрытым, а впечатление обнаженного тела создалось из-за бликов солнца и телесного цвета.

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Комментарии (4)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номе.р карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
zsmuraga
Молодец учительница, красивый танец ничего тут аморального нету.
Mafioza
Не очень поняла,зачем учительница трясла животом перед учениками..но директриса-то здесь при чем?
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