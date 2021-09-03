Директор хабаровской школы решила уволиться после того, как учительница исполнила танец живота на линейке

В Хабаровске директор школы № 76 написала заявление об увольнении после того, как учительница исполнила танец живота перед детьми на линейке в День знаний. Об этом 3 сентября сообщает местный портал DVHAB со ссылкой на городское управление образования.



«Служебная проверка в отношении руководства учреждения продолжается. По состоянию на 2 сентября ею (директором) представлена объяснительная, а также написано заявление об увольнении по собственному желанию с 3 сентября, которое не удовлетворено», — рассказали в ведомстве.

