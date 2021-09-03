Директор хабаровской школы решила уволиться после того, как учительница исполнила танец живота на линейке

В Хабаровске директор школы № 76 написала заявление об увольнении после того, как учительница исполнила танец живота перед детьми на линейке в День знаний. Об этом 3 сентября сообщает местный портал DVHAB со ссылкой на городское управление образования.
«Служебная проверка в отношении руководства учреждения продолжается. По состоянию на 2 сентября ею (директором) представлена объяснительная, а также написано заявление об увольнении по собственному желанию с 3 сентября, которое не удовлетворено», — рассказали в ведомстве.
В управлении добавили, что решения будут приниматься после завершения проверок и с учетом мнения родителей.
«Фонтанка» писала, что видео с танцем учительницы Юлии Марченко появилось в соцсетях 1 сентября. Девушка танцевала перед детьми на школьной линейке под известную песню группы «Наутилус Помпилиус» и на словах: «Ты снимаешь вечернее платье, стоя лицом к стене...» — скинула с себя «крылья-оперение». На следующий день она извинилась и заявила, что ее костюм был закрытым, а впечатление обнаженного тела создалось из-за бликов солнца и телесного цвета.