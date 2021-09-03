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За смерть под «Бустером» в парке «Диво-остров» перед судом будет отвечать 20-летняя оператор аттракциона

Дело в отношении сотрудницы «Диво-острова», которая запустили аттракцион, убивший 22-летнего молодого человека, направлено в суд. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

«Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летней сотрудницы парка аттракционов «Диво-остров». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — говорится в сообщении ведомства.

Молодой человек из Приморья, работавший оператором аттракционов, был травмирован днём 6 июня на рабочем месте. Он зашел за ограждение и попал под движущийся «Бустер». Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, он перенёс операцию, но выжить не смог.

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Комментарии (5)

260608031
Я понимаю бы он забрался в какую то дробилку-молотилку-стиральную машину, а она нажала бы кнопку. А тут, аттракцион вовсю крутился и он зачем-то поперся туда. Может, идея в том, чтобы назначить невиновную, далее ее оправдают и в смерти никто какбэ и не виноват?
Antuan Rokanten
Здесь надо смотреть по обстоятельствам. Если она запустила аттракцион, а молодой человек после этого полез туда, значит её вины нет. Если она запустила аттракцион видя, что молодой человек находится под бустером - это другое дело. Но даже здесь не все так однозначно. Вряд ли бы она так стала делать, так как здесь попахивает уже убийством. И ни один вменяемый человек так делать бы не стал. И какой обзор с ее рабочего места? Мне кажется, что нашли крайнюю, как всегда. И что там в инструкциях написано?
266108100
Нашли крайнюю. Классика.
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