За смерть под «Бустером» в парке «Диво-остров» перед судом будет отвечать 20-летняя оператор аттракциона

«Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летней сотрудницы парка аттракционов «Диво-остров». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — говорится в сообщении ведомства.



Молодой человек из Приморья, работавший оператором аттракционов, был травмирован днём 6 июня на рабочем месте. Он зашел за ограждение и попал под движущийся «Бустер». Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, он перенёс операцию, но выжить не смог.

