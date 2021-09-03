«К сегодняшнему отключению никто готов не был». На Дибуновской улице пропал свет

Как рассказал «Фонтанке» читатель 3 сентября, электричество обещали отключить вчера из-за аварийных работ, но по факту свет пропал сегодня в 11:30. В аварийной службе сообщили, что его не будет до 9 вечера.
В пресс-службе «Россетей Ленэнерго» парируют: говорят, что предупреждали об отключении именно сегодня — из-за неотложных работ для обеспечения надежного электроснабжения потребителей.
«"Россети Ленэнерго" направляли уведомление в районную администрацию, а также в диспетчерскую службу района о проводимых сегодня работах. Работы закончены в 14:55, в настоящее время все потребители получают электроэнергию», — рассказали в компании.
Накануне с похожей проблемой столкнулись жители Ржевки. Обесточены оказались минимум четыре дома, жителям некоторых зданий пришлось подниматься пешком на 17-й этаж. В городском комитете по энергетике сообщили, что отключение света связано с несогласованными работами сторонней строительной организации. Как объяснили в ведомстве, представители фирмы повредили два кабеля, которые обслуживает «Всеволожское предприятие электрических сетей».