«К сегодняшнему отключению никто готов не был». На Дибуновской улице пропал свет

Как рассказал «Фонтанке» читатель 3 сентября, электричество обещали отключить вчера из-за аварийных работ, но по факту свет пропал сегодня в 11:30. В аварийной службе сообщили, что его не будет до 9 вечера.



В пресс-службе «Россетей Ленэнерго» парируют: говорят, что предупреждали об отключении именно сегодня — из-за неотложных работ для обеспечения надежного электроснабжения потребителей.



«"Россети Ленэнерго" направляли уведомление в районную администрацию, а также в диспетчерскую службу района о проводимых сегодня работах. Работы закончены в 14:55, в настоящее время все потребители получают электроэнергию», — рассказали в компании.

