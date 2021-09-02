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Дома в Ржевке обесточили несогласованные работы. Свет пообещали дать к полуночи

Отключение электричества в нескольких домах в Ржевке в Петербурге связано с несогласованными работами сторонней строительной организации. Об этом 2 сентября сообщил городской комитет по энергетике.

Как объяснили в ведомстве, представители фирмы повредили два кабеля, которые обслуживает «Всеволожское предприятие электрических сетей». На данный момент специалисты ВПЭС устраняют возникшие неполадки.

Электричества до сих пор нет в домах № 23 и 26. Для работы канализации и водопровода используется дизельный генератор. Предварительно, электроэнергия должна появиться к 00:00.

Ранее «Фонтанка» писала, что как минимум четыре дома в Ржевке оказались обесточены. Света не была на улице Ковалевской, 18, 20, 22, 26/1. Жителям некоторых зданий приходилось подниматься пешком на 17-й этаж.

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Комментарии (1)

262224921
Электричества нет, но вы там держитесь ! Всего хорошего и светлого вам!
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