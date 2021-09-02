Дома в Ржевке обесточили несогласованные работы. Свет пообещали дать к полуночи

Как объяснили в ведомстве, представители фирмы повредили два кабеля, которые обслуживает «Всеволожское предприятие электрических сетей». На данный момент специалисты ВПЭС устраняют возникшие неполадки.



Электричества до сих пор нет в домах № 23 и 26. Для работы канализации и водопровода используется дизельный генератор. Предварительно, электроэнергия должна появиться к 00:00.

Ранее «Фонтанка» писала, что как минимум четыре дома в Ржевке оказались обесточены. Света не была на улице Ковалевской, 18, 20, 22, 26/1. Жителям некоторых зданий приходилось подниматься пешком на 17-й этаж.