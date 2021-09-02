Жители Ржевки сидят без электричества и ходят пешком на 17-й этаж

Известно как минимум о четырёх обесточенных домах, но жильцы говорят, что зданий гораздо больше. Света нет на улице Ковалевской, 18, 20, 22, 26/1.



«3 000 человек остаются без воды и электричества до утра 3 сентября, по «оптимистичным» прогнозам администрации... Дом семнадцатиэтажный. Лифты не работают, в парадной — темень», — написала жительница последнего дома.



«На Ржевке сегодня с 11:00 на всем районе нет электричества и воды никакой. Мамы с колясками и старики поднимаются пешком на 17-й этаж», — написала соседка по району.