Российским туристам не нужны ПЦР-тесты для путешествий по Турции

«Правила и ограничения <...> не распространяются на иностранных граждан (туристов), прибывающих на территорию Турецкой Республики с туристическими целями», — уточнили 3 сентября турецкие дипломаты на запрос АТОР.



Для подтверждения статуса путешественникам рекомендуют иметь при себе авиабилеты или доказательство брони в отеле.



С 6 сентября в стране ужесточаются меры по борьбе с коронавирусом. От турецких граждан и обладателей ВНЖ будут требовать отрицательный результат ПЦР-теста, например, для участия в массовых мероприятиях и перемещений на транспорте.

