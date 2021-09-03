Российским туристам не нужны ПЦР-тесты для путешествий по Турции

«Правила и ограничения <...> не распространяются на иностранных граждан (туристов), прибывающих на территорию Турецкой Республики с туристическими целями», — уточнили 3 сентября турецкие дипломаты на запрос АТОР.
Для подтверждения статуса путешественникам рекомендуют иметь при себе авиабилеты или доказательство брони в отеле.
С 6 сентября в стране ужесточаются меры по борьбе с коронавирусом. От турецких граждан и обладателей ВНЖ будут требовать отрицательный результат ПЦР-теста, например, для участия в массовых мероприятиях и перемещений на транспорте.
С начала пандемии в стране COVID-19 заболели 6,39 миллиона человек. Резкий рост заболеваемости начался в Турции с июля, а в сентябре летальная статистика показала рекордное значение за четыре месяца.
Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня российским оперативным штабом. С 22 июня в Турцию из РФ начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы. Россия быстро вернулась на первое место по турпотоку в Турцию.