FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +11
72.85р86.30р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

Российским туристам не нужны ПЦР-тесты для путешествий по Турции

Посольство Турции заверило, что вводимые в стране новые коронавирусные ограничения не будут относиться к российским туристам.

«Правила и ограничения <...> не распространяются на иностранных граждан (туристов), прибывающих на территорию Турецкой Республики с туристическими целями», — уточнили 3 сентября турецкие дипломаты на запрос АТОР.

Для подтверждения статуса путешественникам рекомендуют иметь при себе авиабилеты или доказательство брони в отеле.

С 6 сентября в стране ужесточаются меры по борьбе с коронавирусом. От турецких граждан и обладателей ВНЖ будут требовать отрицательный результат ПЦР-теста, например, для участия в массовых мероприятиях и перемещений на транспорте.

С начала пандемии в стране COVID-19 заболели 6,39 миллиона человек. Резкий рост заболеваемости начался в Турции с июля, а в сентябре летальная статистика показала рекордное значение за четыре месяца.

Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня российским оперативным штабом. С 22 июня в Турцию из РФ начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы. Россия быстро вернулась на первое место по турпотоку в Турцию.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Dazdraperma
Вполне естественно. Туристы не могут ни заболеть, ни быть переносчиками инфекции. Они становятся такими только после возвращения в родные края.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний