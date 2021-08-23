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Россия вернулась на первое место по турпотоку в Турцию

Россия вернула первое место по числу туристов, которые посетили Турцию за семь месяцев 2021 года. С января по июль республику посетило более 1,55 млн человек, при этом 807,7 тысячи человек с момента возобновления отношений. Это следует из данных министерства культуры и туризма Турции, опубликованных 23 августа.

На втором месте по итогам семи месяцев расположилась Германия с 1,26 млн туристов, а на третьем — Украина с 1,12 млн туристов.

По итогам первого полугодия на первом месте по туристическому потоку в Турцию находилась Украина с 772,4 тыс. украинских туристов. Россия же по итогам первых шести месяцев была на втором месте (746,7 тыс. туристов).

Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.

Российская туристическая отрасль по итогам летнего сезона не смогла приблизиться к показателям допандемического 2019 года. Продажи туров оказались в два раза ниже, чем в позапрошлом году, а выручка — на треть меньше, сообщили туроператоры.

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Комментарии (6)

Petro1980
Сейчас в Кемере. Соотношение русских к украинцам в нашем отеле 1.5:1. Но это потому что здесь очень много турок и беларусов.
ДЮрьевич
А говорят на Украине все плохо - а больше миллиона отдохнули в Турции
266081655
Турция - наше всё.....
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