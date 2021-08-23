Россия вернулась на первое место по турпотоку в Турцию

Россия вернула первое место по числу туристов, которые посетили Турцию за семь месяцев 2021 года. С января по июль республику посетило более 1,55 млн человек, при этом 807,7 тысячи человек с момента возобновления отношений. Это следует из данных министерства культуры и туризма Турции, опубликованных 23 августа.



На втором месте по итогам семи месяцев расположилась Германия с 1,26 млн туристов, а на третьем — Украина с 1,12 млн туристов.



По итогам первого полугодия на первом месте по туристическому потоку в Турцию находилась Украина с 772,4 тыс. украинских туристов. Россия же по итогам первых шести месяцев была на втором месте (746,7 тыс. туристов).

