Россия вернулась на первое место по турпотоку в Турцию

Россия вернула первое место по числу туристов, которые посетили Турцию за семь месяцев 2021 года. С января по июль республику посетило более 1,55 млн человек, при этом 807,7 тысячи человек с момента возобновления отношений. Это следует из данных министерства культуры и туризма Турции, опубликованных 23 августа.
На втором месте по итогам семи месяцев расположилась Германия с 1,26 млн туристов, а на третьем — Украина с 1,12 млн туристов.
По итогам первого полугодия на первом месте по туристическому потоку в Турцию находилась Украина с 772,4 тыс. украинских туристов. Россия же по итогам первых шести месяцев была на втором месте (746,7 тыс. туристов).
Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.
Российская туристическая отрасль по итогам летнего сезона не смогла приблизиться к показателям допандемического 2019 года. Продажи туров оказались в два раза ниже, чем в позапрошлом году, а выручка — на треть меньше, сообщили туроператоры.