Не помогла даже Турция. Российской туриндустрии не хватит трети выручки для выхода на допандемический уровень

Как сообщает 23 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на российских туроператоров, этим летом на отдых отправилось вдвое меньше россиян, чем в 2019 году. По прогнозу представителя Национальной сети турагентств Игоря Блинова, выручка туриндустрии по итогам лета окажется на 30–35 % ниже, чем за аналогичный период позапрошлого года. Игроки рынка связывают это с поздним открытием для массового отдыха Турции и закрытием традиционно востребованных направлений, включая Италию и Испанию.



Самым популярным туристическим направлением сезона стала Турция. На нее, по данным Travelata.ru, пришлось 52 % бронирований. Еще 29 % — на туры по России. Также операторы отмечают растущие доли таких сравнительно дорогих направлений, как Мексика, ОАЭ, Куба и Мальдивы. Кроме того, в структуре продаж выросла доля туров в Абхазию.

