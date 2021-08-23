Не помогла даже Турция. Российской туриндустрии не хватит трети выручки для выхода на допандемический уровень

Как сообщает 23 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на российских туроператоров, этим летом на отдых отправилось вдвое меньше россиян, чем в 2019 году. По прогнозу представителя Национальной сети турагентств Игоря Блинова, выручка туриндустрии по итогам лета окажется на
Самым популярным туристическим направлением сезона стала Турция. На нее, по данным Travelata.ru, пришлось
Ранее в Ассоциации туроператоров России призвали восстановить международный туризм. В АТОР предложили признать все вакцины от COVID-19 и дать возможность привитым людям свободно передвигаться по миру.