Кандидата «Новых людей» вернули на выборы в 217-м округе. Он будет конкурировать с Дмитриевой

Территориальная избирательная комиссия № 29 Фрунзенского района Петербурга зарегистрировала на выборах в Государственную думу кандидата от партии «Новые люди» — блогера и главу спортивного PR-агентства Игоря Шумилина. Об этом 2 сентября рассказали «Фонтанке» в партии.



Причиной для регистрации стало решение суда апелляционной инстанции, который постановил восстановить Шумилина на выборах. В начале августа, как писала «Фонтанка», ему отказали в регистрации.



По словам собеседника в избиркоме, Шумилин сдал необходимый комплект документов, но принимавшие у него их члены комиссии дали ему расписаться в бумаге, которая свидетельствовала об обратном. Не разобравшись, он поставил подпись.

