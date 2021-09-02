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Кандидата «Новых людей» вернули на выборы в 217-м округе. Он будет конкурировать с Дмитриевой

В Петербурге кандидата «Новых людей» Шумилина зарегистрировали на выборах

Территориальная избирательная комиссия № 29 Фрунзенского района Петербурга зарегистрировала на выборах в Государственную думу кандидата от партии «Новые люди» — блогера и главу спортивного PR-агентства Игоря Шумилина. Об этом 2 сентября рассказали «Фонтанке» в партии.

Причиной для регистрации стало решение суда апелляционной инстанции, который постановил восстановить Шумилина на выборах. В начале августа, как писала «Фонтанка», ему отказали в регистрации.

По словам собеседника в избиркоме, Шумилин сдал необходимый комплект документов, но принимавшие у него их члены комиссии дали ему расписаться в бумаге, которая свидетельствовала об обратном. Не разобравшись, он поставил подпись.

В округе 217 в Государственную думу также баллотируется депутат Оксана Дмитриева.

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Комментарии (1)

Вячеслав Рогожин
За Дмитриеву! А это шоу катится лесом
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