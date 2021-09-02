Прививки от гриппа для детей задерживаются — в поликлиниках не успели прочитать инструкцию

Вакцинацию от гриппа в Петербурге объявили, но прививки детям не делаются. Петербуржцу, который привел на вакцинацию своих детей, отказали: «Вакцин нет, и когда появятся, неизвестно».
Он пишет: «В Выборгском районе (ДГП №11) бойкотируют кампанию по прививкам от гриппа. Моих детей отказываются прививать. Прошу разобраться, почему старт прививочной кампании от гриппа не дошел до этой поликлиники». «Фонтанка» выяснила: он «не дошел» до всех детских поликлиник.
«Когда вакцина прибывает в город, ее маркируют и развозят по медицинским учреждениям. Мы принимаем ее и начинаем прививать детей, – пояснили «Фонтанке» в одной из детских поликлиник города. – Пока мы получили только вакцину для взрослых "Ультрикс Квадри"».
Прививать взрослых четырехвалентной «Ультрикс Квадри» от всех четырех штаммов гриппа, которые будут циркулировать по прогнозу ВОЗ, начали 30 августа. В Смольном тогда сообщали, что поступила партия вакцины в количестве 623 190 доз, она предназначена для вакцинации взрослых и детей — от 6 месяцев до 60 лет. Сегодня в комитете по здравоохранению об этом напомнили.
«Вся поступившая в город вакцина разведена по медицинским учреждениям. В инструкции к ней ясно написано, что прививать можно детей и взрослых», – ещё раз уточнила руководитель отдела по организации амбулаторной помощи комздрава Лариса Соловьева.