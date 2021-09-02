Прививки от гриппа для детей задерживаются — в поликлиниках не успели прочитать инструкцию

Вакцинацию от гриппа в Петербурге объявили, но прививки детям не делаются. Петербуржцу, который привел на вакцинацию своих детей, отказали: «Вакцин нет, и когда появятся, неизвестно».

Он пишет: «В Выборгском районе (ДГП №11) бойкотируют кампанию по прививкам от гриппа. Моих детей отказываются прививать. Прошу разобраться, почему старт прививочной кампании от гриппа не дошел до этой поликлиники». «Фонтанка» выяснила: он «не дошел» до всех детских поликлиник.



«Когда вакцина прибывает в город, ее маркируют и развозят по медицинским учреждениям. Мы принимаем ее и начинаем прививать детей, – пояснили «Фонтанке» в одной из детских поликлиник города. – Пока мы получили только вакцину для взрослых "Ультрикс Квадри"».

