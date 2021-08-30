Не ковидом единым. В Петербурге начинается вакцинация от гриппа

Как сообщили в понедельник в пресс-службе Смольного, на прошлой неделе в город поступила партия вакцины «Ультрикс Квадри» в количестве 623 190 доз. Она предназначена для вакцинации взрослых и детей — от 6 месяцев до 60 лет.



В прививочных кабинетах будет доступна как вакцина от коронавирусной инфекции, так и от гриппа. Однако прививать ими будут раздельно. Между двумя прививками необходим промежуток в один месяц.



Партию вакцины «Ультрикс Квадри» уже развезли по пунктам вакцинации в районных поликлиниках. Будут организованы прививочные кабинеты в некоторых ТЦ. Часть районов по традиции выставят передвижные автомобильные пункты у станций метро. Так, с 30 сентября такие машины появятся на севере города, у станций «Проспект Просвещения», «Озерки», «Удельная» и «Парнас».

