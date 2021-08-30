У станции метро «Озерки» по традиции заработал передвижной прививочный пункт. Правда, петербуржцев «зазывают» на вакцинацию с помощью прошлогодней аудиозаписи, сообщает корреспондент «Фонтанки».
«Ежегодно гриппом только в Выборгском районе болеют более 60 тысяч человек. В прошлом году грипп унес несколько десятков жизней петербуржцев, из них пять человек — жители нашего района. Никто из умерших не был привит», — рассказывают горожанам.
Петербуржцы, естественно, задаются вопросом: «А как же сообщения о том, что в прошлом году гриппа практически не было? Обманули?» На самом деле отдел здравоохранения Выборгского района запустил прошлогоднюю аудиозапись. В прошлом году гриппа в городе, как и во всем мире, было очень мало — коронавирус «вытеснил» привычные сезонные ОРВИ. Об этом напомнил 30 августа директор НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрий Лиознов.
«Мы уже второй год живем в состоянии неизвестности и непрогнозируемости. Кто-то думает, что переживем и этот сезон без гриппа. Но ситуация может измениться, она уже не такая, как в прошлом году: многие переболели ковидом, многие привились — прослойка людей, которые защищены или практически защищены от коронавируса, растет. А значит, растут риски заражения гриппом как моноинфекцией или гриппом и коронавирусом одновременно. В мире уже есть наблюдения одновременного заражения обоими вирусами и доказано, что это хуже, чем моноинфекция, — часто исходы неблагоприятные. Поэтому антигриппозная кампания начинается по всему миру», — заявил специалист.
Тех случаев гриппа, что были зарегистрированы в мире, хватило, чтобы ВОЗ определила и спрогнозировала штаммы, которые могут прийти к нам в предстоящем эпидсезоне 2021/22 года. Еще в марте эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендовали включить их в состав трехвалентных и четырехвалентных вакцин от гриппа:
- Вирус, подобный штамму A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09;
- Вирус, подобный штамму A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2);
- Вирус, подобный штамму B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage);
- Вирус, подобный штамму B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage), — присутствует только в составе четырехвалентных вакцин.
Как сообщала «Фонтанка», в этом году в Петербурге впервые с самого начала прививочной кампании будут вакцинировать четырехвалентной «Ультрикс Квадри» взрослых и детей — от 6 месяцев до 60 лет, она уже прибыла в город (623 190 доз).