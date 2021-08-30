«Ежегодно гриппом только в Выборгском районе болеют более 60 тысяч человек. В прошлом году грипп унес несколько десятков жизней петербуржцев, из них пять человек — жители нашего района. Никто из умерших не был привит», — рассказывают горожанам.

Петербуржцы, естественно, задаются вопросом: «А как же сообщения о том, что в прошлом году гриппа практически не было? Обманули?» На самом деле отдел здравоохранения Выборгского района запустил прошлогоднюю аудиозапись. В прошлом году гриппа в городе, как и во всем мире, было очень мало — коронавирус «вытеснил» привычные сезонные ОРВИ. Об этом напомнил 30 августа директор НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрий Лиознов.

«Мы уже второй год живем в состоянии неизвестности и непрогнозируемости. Кто-то думает, что переживем и этот сезон без гриппа. Но ситуация может измениться, она уже не такая, как в прошлом году: многие переболели ковидом, многие привились — прослойка людей, которые защищены или практически защищены от коронавируса, растет. А значит, растут риски заражения гриппом как моноинфекцией или гриппом и коронавирусом одновременно. В мире уже есть наблюдения одновременного заражения обоими вирусами и доказано, что это хуже, чем моноинфекция, — часто исходы неблагоприятные. Поэтому антигриппозная кампания начинается по всему миру», — заявил специалист.



Тех случаев гриппа, что были зарегистрированы в мире, хватило, чтобы ВОЗ определила и спрогнозировала штаммы, которые могут прийти к нам в предстоящем эпидсезоне 2021/22 года. Еще в марте эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендовали включить их в состав трехвалентных и четырехвалентных вакцин от гриппа:

