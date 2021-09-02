Программу льготного автокредитования в России не возобновят до конца года

Минпромторг России не возобновит программу льготного автокредитования в 2021 году. По 2022 году решение пока не принято, рассказал 2 сентября в кулуарах Восточного экономического форума глава министерства Денис Мантуров.



«Я могу подтвердить, что программа льготного автокредитования до конца года не будет продлена. С точки зрения следующего года будем смотреть, как будет складываться ситуация на рынке», — цитирует министра ТАСС.

По словам Мантурова, решение о сроках возобновления программы и том, в каком виде это будет сделано, министерство примет к концу текущего года.