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Программу льготного автокредитования в России не возобновят до конца года

Минпромторг России не возобновит программу льготного автокредитования в 2021 году. По 2022 году решение пока не принято, рассказал 2 сентября в кулуарах Восточного экономического форума глава министерства Денис Мантуров.

«Я могу подтвердить, что программа льготного автокредитования до конца года не будет продлена. С точки зрения следующего года будем смотреть, как будет складываться ситуация на рынке», — цитирует министра ТАСС.

По словам Мантурова, решение о сроках возобновления программы и том, в каком виде это будет сделано, министерство примет к концу текущего года.

В 2021 году Минпромторг выделил на льготное автокредитование почти 8,9 миллиарда рублей, однако эти средства закончились уже к середине февраля, и программа была приостановлена. Весной сообщалось, что министерство выделит дополнительные 5 миллиардов рублей и расширит категории участников программы автокредитования, но затем стало известно, что на фоне перегретого рынка программу не будут возобновлять до августа.

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Комментарии (1)

Igorius
Судя и по автопроизводителям, и по строителям, все эти программы "льготного кредитования" нужны только для того, чтобы продавцы могли повышать цены в полтора раза на один год.
Надо бы вообще ввести мораторий на автокредиты на полгода-год, чтобы всякие АвтоВАЗы слегка поостыли со своими темпами. А то прямо дефициты машин у них, на пару с дилерами приноровились уже всякие Лады Гранты по 700-800 тысяч людям впаривать. О прочих уже и не говорю.
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