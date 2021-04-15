Программы льготного автокредитования могут возобновить в мае. На них выделят еще 5 млрд рублей

Правительство России решило выделить дополнительные средства на программы по льготному автокредитованию, которые были приостановлены в феврале из-за исчерпавшихся лимитов. В Минпромторге полагают, что дополнительных миллиардов должно хватить до конца года.



Как сообщает 15 апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей авторынка и банков, правительство выделит еще 5 миллиардов рублей на программы льготного автокредитования. В РГС-банке изданию рассказали, что сбор заявок от банков на участие в программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» и автолизинге уже начат. Завершиться отбор, по информации источников «Ъ», должен 27 мая, то есть программу могут запустить в июне, но банки могут на свой риск начать выдавать кредиты раньше. Представители рынка ожидают перезапуска программ в мае.