Программы льготного автокредитования могут возобновить в мае. На них выделят еще 5 млрд рублей

Правительство России решило выделить дополнительные средства на программы по льготному автокредитованию, которые были приостановлены в феврале из-за исчерпавшихся лимитов. В Минпромторге полагают, что дополнительных миллиардов должно хватить до конца года.
Как сообщает 15 апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей авторынка и банков, правительство выделит еще 5 миллиардов рублей на программы льготного автокредитования. В РГС-банке изданию рассказали, что сбор заявок от банков на участие в программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» и автолизинге уже начат. Завершиться отбор, по информации источников «Ъ», должен 27 мая, то есть программу могут запустить в июне, но банки могут на свой риск начать выдавать кредиты раньше. Представители рынка ожидают перезапуска программ в мае.
Помимо этого, в программу планируется добавить еще одну категорию граждан, которые смогут претендовать на льготный кредит на автомобиль. Об этом 13 апреля заявлял и глава Минпромторга Денис Мантуров. «В ближайшее время добавим средства на компенсацию по льготному автолизингу и по автокредитованию, расширим категории, в том числе кому это будет предоставляться», — сказал он. Новые параметры и объемы финансирования в ведомстве не комментируют, но, по словам Мантурова, «этих мер точно будет достаточно для стимулирования рынка до конца текущего года».
В 2021 году Минпромторг выделил на льготное автокредитование почти 8,9 миллиарда рублей, однако эти средства закончились уже к середине февраля, и программа была приостановлена. Как отмечает издание, большая часть денег пошла на погашение долгов перед банками за 2020 год. Источником новых средств, как предполагается, станет индексация утилизационного сбора на легковые автомобили на