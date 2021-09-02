Петербургские коммунальщики не смогли выставить травмированную пенсионерку виноватой и бегали от выплаты

Пожилая петербурженка пострадала из-за неубранного во дворе снега и подала в суд. Управляющая компания сначала попыталась выставить виноватой саму пенсионерку, а когда не получилось, тянула с выплатой компенсации, пока к делу не подключились судебные приставы.
Как сообщает 2 сентября пресс-служба УФССП по Петербургу, 82-летняя петербурженка подала в Московский районный суд иск против коммунальной службы, попросив взыскать компенсацию морального вреда за полученную травму. Выяснилось, что зимой 2019 года вокруг всего дома женщины и на проходах к парадным не убирали снег и не посыпали дорожки, из-за чего для нее было опасно и затруднительно выходить из дома. Неоднократные жалобы ничего не дали, и в один из дней по дороге в магазин пенсионерка поскользнулась и упала в сугроб. Ее доставили в травмпункт, где выяснилось, что у нее трехоскольчатый перелом руки со смещением осколков.
На заседании представители управляющей компании пытались убедить судью, что пострадавшая сама поспособствовала получению травмы, поскольку, являясь пожилой женщиной с инвалидностью, не могла выходить из дома одна. Суд, однако, встал на сторону пенсионерки и постановил взыскать с коммунальной службы 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. Исполнительный лист был направлен в Московский районный отдел судебных приставов для принудительного исполнения.
Организацию уведомили, что в отношении нее возбуждено исполнительное производство, однако выплачивать компенсацию коммунальщики не спешили. Долг они погасили, лишь когда пристав вынес запрет регистрационных действий в отношении 22 машин, принадлежащих организации. Деньги были переведены пенсионерке.