Петербургские коммунальщики не смогли выставить травмированную пенсионерку виноватой и бегали от выплаты

Пожилая петербурженка пострадала из-за неубранного во дворе снега и подала в суд. Управляющая компания сначала попыталась выставить виноватой саму пенсионерку, а когда не получилось, тянула с выплатой компенсации, пока к делу не подключились судебные приставы.



Как сообщает 2 сентября пресс-служба УФССП по Петербургу, 82-летняя петербурженка подала в Московский районный суд иск против коммунальной службы, попросив взыскать компенсацию морального вреда за полученную травму. Выяснилось, что зимой 2019 года вокруг всего дома женщины и на проходах к парадным не убирали снег и не посыпали дорожки, из-за чего для нее было опасно и затруднительно выходить из дома. Неоднократные жалобы ничего не дали, и в один из дней по дороге в магазин пенсионерка поскользнулась и упала в сугроб. Ее доставили в травмпункт, где выяснилось, что у нее трехоскольчатый перелом руки со смещением осколков.