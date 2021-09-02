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В России запустили проект «УИК-наш» для помощи наблюдателям на выборах

Сервис для помощи наблюдателям на выборах запустил «Голос»*

Движение «Голос» (признано в России незарегистрированной организацией, выполняющей функции иностранного агента) запустило сервис «УИК-наш», который направлен на помощь наблюдателям на выборах. Об этой инициативе 2 сентября движение рассказало на своем сайте.

Сервис предназначен для тех, кто хочет и готов работать наблюдателем на выборах, которые состоятся 17–19 сентября 2021 года. Движение указывает, что проект преследует цель обеспечить наблюдением как можно больше избирательных участков. С помощью проекта любой желающий может выбрать участок и записаться в наблюдатели, пройти обучение, сообщить о происходящих нарушениях на выборах, а также получить юридическую помощь в дни голосования.

Запись в наблюдатели будет осуществляться через кандидатов и партии, которые нуждаются в таком ресурсе.

Напомним, после того как России практика многодневного голосования, использованная во время плебисцита по поправкам в Конституцию, была распространена и на выборы, эксперты критиковали это решение. В частности, потому что в течение трех дней крайне затруднительно организовать беспрерывное наблюдение за процессом.

* Незарегистрированная организация признана Минюстом выполняющей функции иностранного агента.

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