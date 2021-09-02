В России запустили проект «УИК-наш» для помощи наблюдателям на выборах

Движение «Голос» (признано в России незарегистрированной организацией, выполняющей функции иностранного агента) запустило сервис «УИК-наш», который направлен на помощь наблюдателям на выборах. Об этой инициативе 2 сентября движение рассказало на своем сайте.



Сервис предназначен для тех, кто хочет и готов работать наблюдателем на выборах, которые состоятся 17–19 сентября 2021 года. Движение указывает, что проект преследует цель обеспечить наблюдением как можно больше избирательных участков. С помощью проекта любой желающий может выбрать участок и записаться в наблюдатели, пройти обучение, сообщить о происходящих нарушениях на выборах, а также получить юридическую помощь в дни голосования.

