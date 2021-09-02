Министр спорта РФ выступил против полной отмены лимита на легионеров

Совсем отменять лимит на легионеров в Российской премьер-лиге нельзя. Об этом 2 сентября в интервью «Р-Спорт» заявил министр спорта страны Олег Матыцин.
«Лимит обязательно должен быть, — подчеркнул министр. — Но он должен быть сформулирован и иметь определенную цель. Его формат может обсуждаться, он, как и сейчас, может касаться заявки команды, ведь вряд ли те же клубы будут покупать иностранных игроков, чтобы они сидели на лавке. Мы понимаем, что если теоретически будет снят лимит на легионеров и во всех наших клубах будут играть иностранцы, то из кого мы будем формировать сборную? Как конкурировать нашим спортсменам?»
Матыцин подчеркнул, что пока не получал официальных обращений от Российского футбольного союза по поводу лимита и других вопросов. Без утверждения в Министерстве спорта изменить действующие правила по иностранным футболистам не получится.
Ранее президент РФС Александр Дюков выступил за полную отмену лимита. Клубы также поддержали реформу, но подчеркнули, что ее формат еще предстоит обсудить.