Министр спорта РФ выступил против полной отмены лимита на легионеров

Совсем отменять лимит на легионеров в Российской премьер-лиге нельзя. Об этом 2 сентября в интервью «Р-Спорт» заявил министр спорта страны Олег Матыцин.



«Лимит обязательно должен быть, — подчеркнул министр. — Но он должен быть сформулирован и иметь определенную цель. Его формат может обсуждаться, он, как и сейчас, может касаться заявки команды, ведь вряд ли те же клубы будут покупать иностранных игроков, чтобы они сидели на лавке. Мы понимаем, что если теоретически будет снят лимит на легионеров и во всех наших клубах будут играть иностранцы, то из кого мы будем формировать сборную? Как конкурировать нашим спортсменам?»

