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Министр спорта РФ выступил против полной отмены лимита на легионеров

Матыцин заявил, что отменять лимит на легионеров в российском футболе полностью нельзя

Совсем отменять лимит на легионеров в Российской премьер-лиге нельзя. Об этом 2 сентября в интервью «Р-Спорт» заявил министр спорта страны Олег Матыцин.

«Лимит обязательно должен быть, — подчеркнул министр. — Но он должен быть сформулирован и иметь определенную цель. Его формат может обсуждаться, он, как и сейчас, может касаться заявки команды, ведь вряд ли те же клубы будут покупать иностранных игроков, чтобы они сидели на лавке. Мы понимаем, что если теоретически будет снят лимит на легионеров и во всех наших клубах будут играть иностранцы, то из кого мы будем формировать сборную? Как конкурировать нашим спортсменам?»

Матыцин подчеркнул, что пока не получал официальных обращений от Российского футбольного союза по поводу лимита и других вопросов. Без утверждения в Министерстве спорта изменить действующие правила по иностранным футболистам не получится.

Ранее президент РФС Александр Дюков выступил за полную отмену лимита. Клубы также поддержали реформу, но подчеркнули, что ее формат еще предстоит обсудить.

О необходимости лимита на легионеров в России всерьез заговорили после провала сборной на чемпионате мира в 2002 году. В 2005 году в чемпионате России ввели лимит «6+5»: на поле одновременно могли выходить не более шести иностранцев. Но спустя год схема поменялась на «7+4». В 2009-м вновь вернули «6+5». С сезона-2020/21 в РПЛ действует ограничение на количество легионеров в заявке на сезон по схеме «8+17» (восемь иностранцев и 17 игроков с российским гражданством).

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Комментарии (2)

alexspb
И теперь из-за одного недоминистра накроется хорошая идея? Или всем нравится платить (и пилить) бешеные бабки за недоделанных игроков с российскими паспортами??? Причем, в большинстве случаев за гос.средства (т.е. за наши налоги)!!! Или этот пингпонговец футбол не смотрит????
candie
"Как конкурировать нашим спортсменам?" (c)
и правда что - как? способностями, спортивными успехами и старанием на тренировках? да нет, бред какой-то. лучше паспортами.
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