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Мишустин рассказал о своих любимых книгах и попросил школьников выбрать между Болконскими и Ростовыми

Премьер-министр России Михаил Мишустин в День знаний назвал свои любимые книги. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба правительства.

Во время общения с учащимися физико-технического лицея Мишустин рассказал, что главные литературные произведения для него — «Отцы и дети» Ивана Тургенева, «Гранатовый браслет» Александра Куприна и «Война и мир» Льва Толстого.

официальный канал Правительства России/telegram

По поводу «Войны и мира» премьер провел опрос среди лицеистов: какая семья им больше нравится — Болконских или Ростовых? Большинство, в том числе и сам Мишустин, выбрали Болконских.

«Вы же помните, в семье Андрея чему учили? Математике! Но здорово, что в физтехе, в лицее есть ребята, выбирающие Ростовых», — подытожил премьер-министр.

Ранее он задал лицеистам задачу, которую те решить не смогли.

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Комментарии (7)

hal9000
Эхо ужасное..мне кажется надо запретить в подобных залах совещания переговоры и прочую болтавню..никогда непонимал как можно в таких залах разговаривать??..это залы совершенно для другого предназначены..
Piter Russo
ну прям Пьер Безухов пример то наш)
кdивое_зеdкало
…тонко зашёл, в следующем году в свой вопрос вставит вротенбергов и вгуцериевых :)
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