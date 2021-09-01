Во время общения с учащимися физико-технического лицея Мишустин рассказал, что главные литературные произведения для него — «Отцы и дети» Ивана Тургенева, «Гранатовый браслет» Александра Куприна и «Война и мир» Льва Толстого.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в День знаний назвал свои любимые книги. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба правительства.

По поводу «Войны и мира» премьер провел опрос среди лицеистов: какая семья им больше нравится — Болконских или Ростовых? Большинство, в том числе и сам Мишустин, выбрали Болконских.

«Вы же помните, в семье Андрея чему учили? Математике! Но здорово, что в физтехе, в лицее есть ребята, выбирающие Ростовых», — подытожил премьер-министр.



Ранее он задал лицеистам задачу, которую те решить не смогли.