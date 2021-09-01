Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в День знаний посетил физтех-лицей имени П. О. Капицы в городе Долгопрудный в Подмосковье. Как сообщает 1 сентября РИА Новости, глава кабмина зашел к ученикам 11-го класса, которые решали задачу, посвященную анализу бизнес-проектов.



«Зачем же в физтехе бизнес-проектами заниматься, ребята? Здесь нужны фундаментальные знания, правильно?» — сказал Мишустин и задал лицеистам «физтеховскую задачу». Премьер начертил задание на доске и предложил ученикам провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру, не используя никаких измерительных приборов.

