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Мишустин задал лицеистам «физтеховскую задачу», но решить ее они не смогли

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в День знаний посетил физтех-лицей имени П. О. Капицы в городе Долгопрудный в Подмосковье. Как сообщает 1 сентября РИА Новости, глава кабмина зашел к ученикам 11-го класса, которые решали задачу, посвященную анализу бизнес-проектов.

«Зачем же в физтехе бизнес-проектами заниматься, ребята? Здесь нужны фундаментальные знания, правильно?» — сказал Мишустин и задал лицеистам «физтеховскую задачу». Премьер начертил задание на доске и предложил ученикам провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру, не используя никаких измерительных приборов.

Глава кабмина дал время на решение задачи и пообещал зайти позже. Ученики справиться не смогли, поэтому через некоторое время Мишустин вернулся и сам все объяснил.

Ранее президент Владимир Путин поздравил российских школьников с началом нового учебного года и предостерег их от «информационного мусора» в интернете.

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Комментарии (7)

Вячеслав Рогожин
Некорректно поставленная задача. Потому как нарисовал он все от руки кривокриво и перпендикуляр у него вышел фиговый. Гораздо точнее получилось бы вообще "на глазок"

Кроме того, "раз уж речь зашла" и у нас УЖЕ имеется окружность и диаметр, просто продолжаем этот диаметр за пределы окружности и через ту же самую точку ресуем аналогичную окружность с центром на этом же диаметре. Соединяем точки пересечения двух окружностей - перпендикуляр готов. А Мишустин здесь ввступил в роли бездарного понтующегося клоуна
266119120
"имени П. О. Капицы". Автор, а это кто? П.Л. Капицу знаем ...
NAFTALIN 2000-2036
а мона развить эту тему? а то как-то всё в одни ворота... лицеисты подыскивают мишустову задачу, приглашают его (и все эти телекамеры) к себе к доске, и мишустов эту задачу решает. или не решает... это может быть любопытно. а то мишуство выучил один экз. билет из 50 и сам же его себе взял отвечать.
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