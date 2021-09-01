Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в День знаний посетил физтех-лицей имени П. О. Капицы в городе Долгопрудный в Подмосковье. Как сообщает 1 сентября РИА Новости, глава кабмина зашел к ученикам 11-го класса, которые решали задачу, посвященную анализу бизнес-проектов.
«Зачем же в физтехе бизнес-проектами заниматься, ребята? Здесь нужны фундаментальные знания, правильно?» — сказал Мишустин и задал лицеистам «физтеховскую задачу». Премьер начертил задание на доске и предложил ученикам провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру, не используя никаких измерительных приборов.
Глава кабмина дал время на решение задачи и пообещал зайти позже. Ученики справиться не смогли, поэтому через некоторое время Мишустин вернулся и сам все объяснил.
🇷🇺🎥🧮 Задача от премьера.— ★𝒌𝖗𝖔𝖙𝖗𝖚𝒔★ (@krotrus) September 1, 2021
Мишустин задал школьникам математическую задачу и сам ее решил. На решение ушло около 5 мин и половина мела.
Дайте мне мелок, ребят. Очень простая задачка! Но очень непростое решение. Есть окружность, есть диаметр. Мы берём любую точку на окружности. pic.twitter.com/dxpA84rgBN
Ранее президент Владимир Путин поздравил российских школьников с началом нового учебного года и предостерег их от «информационного мусора» в интернете.