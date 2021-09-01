Не оттолкнулась от дна. Что известно о ранившей полицейского восьмикласснице

Фото: Zuma\TASS Поделиться Поделиться







Пока одноклассники гурьбой обтирают качели во дворе одной из школ Выборгского района после первого учебного дня, 13-летняя Диана оказалась в психиатрической клинике. Ею почти не занималась наркозависимая мать, не справились и пожилые родственники.

Диана жила с бабушкой, дедушкой и мамой в обычной панельке в глубине улицы Композиторов, ее отец скончался давно. Парадная чистая, на этаже никаких следов вчерашних событий — за девочкой после смерти мамы приехали органы опеки, она пыталась сбежать через окно четвертого этажа, практически за ноги ее поймал оперативник. За спасение 33-летний младший лейтенант получил удар ножом в шею. По информации «Фонтанки», он уже в порядке, сегодня мужчину выписали из больницы.



Две квартиры (одна из них стала местом боя) скрыты за толстой железной дверью, на звонок через домофон утром 1 сентября никто не отвечает. С кнопки у двери сыплются пыль и штукатурка — ощущение, что ее никто не нажимал давным-давно, звуков внутри не слышно.

Дома не оказалось и обитателей ближайших квартир. Один из соседей рассказал, что живет на этаже больше 30 лет, про вчерашние события ничего не слышал и, более того, никогда не видел на лестничной клетке подростков.

Найти родных девочки через соцсети также не удалось. Дальняя родственница лишь смогла сказать, что слышала про смерть матери Дианы, но, как и чем последние годы жила семья, она не знает: «Могу только сказать, что плохого ничего не слышала». Похороны должны были состояться как раз сегодня.

46-летняя мама девочки, по данным «Фонтанки», последние годы не работала, употребляла наркотики. С двухлетней девочкой на руках ее поймали за хранение запрещенных веществ, в 2010-м она отправилась в колонию. Тогда родители осужденной просили органы опеки в судьбу ребенка не вмешиваться. Скончалась мама Дианы четыре дня назад в больнице, куда ее увезли с ковидом.



67-летняя бабушка в прошлом стоматолог, с воспитанием внучки-подростка они с супругом перестали справляться только в 2020 году, о чем честно признались социальным работникам.

Последние дни дома Диана не появлялась, сбегала она не первый раз. В прошлом году ее нашли на берегу озера в неподходящей для ребенка компании и с бутылкой водки. Диана состояла на учете как трудный подросток с июня 2020-го. Курила, дышала газом из зажигалок с пятого класса, лежала в больнице из-за отравления алкоголем, а под новый 2021 год пыталась угнать машину, рассказали «Фонтанке» в аппарате детского омбудсмена. После этого три месяца провела в психиатрической больнице, но, снова оказавшись дома, вернулась к прежнему образу жизни — с хамством, крушением в квартире мебели, пьянками и отказом принимать лекарства.

У Дианы четыре страницы во «ВКонтакте», давно заброшенные. Когда-то всерьез интересовалась танцами.

Накануне она сама вернулась домой, о чем ее бабушка и сообщила полицейским. Сотрудники отдела опеки и попечительства муниципального образования «Шувалово-Озерки» вместе с оперативником поехали навестить ребенка. Ей планировали предложить как временную меру центр для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Но разговор не задался. Теперь девочка снова в детской психиатрической клинике.



В петербургском аппарате уполномоченного по правам ребенка «Фонтанке» сообщили, что бабушка с дедушкой от оформления опеки над ребенком отказались. Дальнейшая ее судьба пока не определена.

Надежда Мазакина, Татьяна Востроилова, «Фонтанка.ру»

