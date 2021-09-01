От ипотеки в Испании до подарка Пригожина. Чем богат кандидат

Фото: gov.spb.ru Поделиться Поделиться







В середине сентября в Петербурге выберут новый состав Законодательного собрания. Стать депутатами по одномандатным округам хотят две сотни человек самого разного толка: от безработных и уборщиков до миллионеров с недвижимостью за границей. “Фонтанка” изучила их декларации и выяснила, что самые состоятельные кандидаты выдвинуты не “Единой Россией”, а самые бедные идут на выборы от ЛДПР, “Справедливой России” и Партии Роста.

Врач, бывший депутат и предприниматель

Один из самых богатых кандидатов идущих в Законодательное собрание — Александр Абдин. Он — один из тех, кто умудрился без лишней суеты собрать подписи и стать зарегистрированным самовыдвиженцем. Причем ещё в начале лета он заявлял, что собирается идти на выборы в Приморском районе, но, когда “Единая Россия” выдвинула там вице-губернатора Николая Бондаренко, сменил округ на другой, в Калининском районе. Абдин — совладелец и главный врач клиники "Евромед", основатель сети медицинских центров «ПОЛИС» и член медицинского совета при губернаторе Санкт-Петербурга. За 2020 год он заработал 413 млн рублей. Живёт медик в загородном доме площадью 856 квадратных метров, а если остаётся в городе, то в квартире площадью 122 квадратных метра, ездит на Mercedes-benz S350 bluetec 4matic.



Второе место по праву может занять Александр Салаев, бывший депутат Законодательного собрания, прославившийся прогулами заседаний и незадекларированной недвижимостью в Испании. Он один из первых сдал подписи и зарегистрировался кандидатом-самовыдвиженцем в 15-м округе, который включает в себя территорию во Фрунзенском, Невском и Красногвардейском районе. В этот раз он указал жилой дом и землю в Испании, они, по его утверждению, куплены в ипотеку. В его декларации также доход в 54 млн рублей, на счетах — почти 200 млн рублей. Салаев сообщил, что работает финансовым консультантом в компании “Универсам Диана”.

Номер три в этом рейтинге — кандидат от партии “Новые люди” Дмитрий Павлов, баллотирующийся в Пушкинском районе. Он заработал в 2020-м году 29 млн рублей, будучи директором и собственником компании «Колвэй Груп». У него также 11 квартир, 16 нежилых помещений и 22 счета, на которых лежат 3,5 млн рублей.

Не родные просторы

Один из самых состоятельных кандидатов от “Единой России” — строитель Алексей Долматов. Своё место работы он обозначил элегантно — “индивидуальный предприниматель”, хотя собеседники в партии власти утверждают, что он связан с группой компаний ЛСР. За прошлый год Долматов заработал 14 млн рублей, на счетах — 59 млн рублей, акций на 15 млн рублей. В его собственности 13 нежилых помещений, три авто (новенький BMW, Кадилак, Land Rover) и мотовездеход. Долматов — совладелец двух квартир в Испании и Португалии. Одна из них по площади больше напоминает дворец — 565 квадратных метров.



С иностранной недвижимостью Долматов и уже упомянутый Салаев не одни. Например, ректор северо-западного филиала Российской академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Владимир Шамахов (баллотируется в Приморском районе по 13-му округу от “Справедливой России”) сообщил, что владеет апартаментами в Болгарии и половиной земельного участка почти в 2 га в маленьком городе в Финляндии (в декларации уточнено, что их ему подарили). Ещё один владелец заграничной недвижимости — бывший замглавы жилищной инспекции, а теперь советник вице-губернатора Николая Бондаренко кандидат от ЛДПР Егор Тратников. У него — квартира в Болгарии. Квартиру в Эстонии задекларировал кандидат от партии “Новые люди” в 14-м округе в Калининском районе Сергей Шукшин. Кандидат в 12-м округе в Приморском районе от “Справедливой России” Александр Новиков сообщил, что его супруга взяла в ипотеку квартиру в Испании.

В отличие от вышеперечисленных о недвижимости в Карловых Варах ничего не сообщил депутат Законодательного собрания Игорь Высоцкий, идущий на выборы от “Единой России” в Невском районе. При этом в декларации, которую он подавал, как депутат, квартира в Чехии у его жены указана.



Не деньгами едиными

Звание самого бедного кандидата на этих выборах заслужил кандидат от “Партии Роста” в 8-м округе Виталий Петунов. Он задекларировал 0 рублей доход и 104 рубля на счетах. Петунов временно не работает, зато ездит на Mercedes-Benz. Денис Романовский, выдвинутый партией “Справедливая Россия” в 23-м округе во Фрунзенском районе города за 2020-й год заработал всего 218 рублей, трудясь директором в собственной компании «Евраз Пайп». К моменту дня голосования капитал компании кандидата может и вовсе уйти в минус: в арбитражном суде Петербурга слушается дело, в рамках которого с «Евраз Пайп» требуют выплат на 6 млн рублей.

Чуть лучше дела обстоят у ЛДПРовца Александра Кольцова, выдвинутого в 9-м округе в Невском районе. В декларации говорится, что за год он заработал всего 27 тысяч рублей, трудясь руководителем аппарата муниципалитета Светлановское. А кандидат от ЛДПР в 24-м округе в Пушкине Елена Рутковская за 2020-й год, судя по декларации, не заработала ничего. Она — директор «Первоверховных апостолов Петра и Павла», впрочем, на счетах у неё 789 тысяч рублей. Ещё один бедствующий кандидат от ЛДПР — Наталья Перевозчикова (баллотируется в 16-м округе), директор компании «Северо-Западные Металлоконструкции». За 2020-й год она заработала 1940 рублей.



Всего 7,5 тысяч смогла заработать выдвинутая в Адмиралтейском районе “Справедливой Россией” Ксения Лаврова.

Под новыми фамилиями

Недавно сменивший имя и фамилию Виктор Быков (теперь Борис Иванович Вишневский), депутат 78-го муниципального образования, сообщил избирательной комиссии, что является безработным, но в 2020-м году получил доход в 2,5 млн рублей, на счетах в банке у него 3 млн рублей. Его коллега по смене фамилии Алексей Шмелёв (Борис Геннадьевич Вишневский) руководит продажами в ООО «Европроект Групп» и заработал за 2020 год 1,2 млн рублей. Он владеет 1 га земли в Новгороде, квартирой в Петербурге, на счетах у него всего 42 тысяч рублей.

В числе тех, кто баллотируется в Законодательное собрание в Петербурге и в этом же году сменил фамилию, не только Вишневские. Директор по развитию ООО «Управляющая Компания Возрождение» и некоторое время назад член “Единой России” и глава муниципалитета Остров Декабристов (в суде оппозиционеры настояли на её незаконном назначении) Ольга Погосян тоже решила изменить свой образ и стала Семёновой. Также она сменила партию и теперь идёт на выборы от ЛДПР на Васильевском острове. За 2020-й год она заработала 8,8 млн рублей.



А ещё...

Политтехнолог Максим Шугалей, баллотирующийся от партии “Родина” в Выборгском районе города, задекларировал доход в 18 млн рублей. Такой подарок в конце прошлого года сделать ему обещал бизнесмен Евгений Пригожин по случаю освобождения Шугалея из плена в Ливии. Кстати, ездит кандидат на 525-м BMW 1983 года выпуска.

Необычно высокие для врача Мариинской больницы доходы задекларировала кандидат от партии “Новые люди” Дарья Садовская: за прошлый год она заработала 7 млн рублей. Помимо службы в медучереждении, она зарабатывает на рекламе в Инстаграмм: там у неё около 300 тысяч подписчиков.

Коллеге Садовской по “Новым людям”, кандидату в 8-м округе в Красногвардейском районе девелоперу Дмитрию Панову перед избирательной комиссией пришлось отчитаться, почему его доход в 800 тысяч, а также доход его жены меньше его расходов: например, он сообщил, что купить квартиру смог, благодаря накоплениям и ипотеке.

Ксения Клочкова, Ирина Корбат, “Фонтанка.ру”