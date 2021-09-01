Талибов* призвали бороться с терроризмом

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани призвал талибов (организация запрещена и признана террористической в РФ) бороться с терроризмом после ухода США из Афганистана. Об этом 31 августа пишет «Коммерсантъ».



«Мы подчеркнули важность сотрудничества в борьбе с терроризмом... и мы подчеркнули важность сотрудничества талибов в этой области <...> Наша роль состоит в том, чтобы всегда призывать их к расширенному правительству, включающему все стороны, и не исключать какую-либо сторону», — подчеркнул Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани на пресс-конференции после встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом.

