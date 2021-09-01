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Талибов* призвали бороться с терроризмом

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани призвал талибов (организация запрещена и признана террористической в РФ) бороться с терроризмом после ухода США из Афганистана. Об этом 31 августа пишет «Коммерсантъ».

«Мы подчеркнули важность сотрудничества в борьбе с терроризмом... и мы подчеркнули важность сотрудничества талибов в этой области <...> Наша роль состоит в том, чтобы всегда призывать их к расширенному правительству, включающему все стороны, и не исключать какую-либо сторону», — подчеркнул Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани на пресс-конференции после встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ключевые посты в правительстве Афганистана уже достались талибам.

Боевики движения «Талибан»* 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани, по его словам, сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

К сегодняшнему дню талибы заявили о завершении боевых действий в Афганистане, амнистии для чиновников и граждан ИРА, обслуживавших контингенты США и НАТО, приступили к наведению общественного порядка, подтвердили намерение соблюдать права женщин в рамках исламской правовой системы. Несмотря на это и на установленные контакты с представителями де-факто новой власти страны, Россия не торопится исключать движение из списка террористических.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (9)

Свободу Лёхе!
Тут важно мнение Рамзана.., кто-то перед кем-то всё же должен извиниться или, не обязан? )
266206839
курам на смех
Редиска Здесь
Надо так понимать, звездочка после слова "Талибан" скоро исчезнет.
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