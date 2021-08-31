Гимнастки Аверины прокомментировали возможность продолжения карьеры и рассказали, где хотят учиться

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины пока не уверены, что будут продолжать карьеру. Об этом они заявили 31 августа в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Сейчас будут новые правила. Не могу точно сказать, заканчиваю я или остаюсь. После гимнастики хочу выучиться и сдать на права», — рассказала Дина Аверина. «Я тоже сейчас в раздумьях. Пока четкого ответа не могу дать. Хочу выучить английский язык наконец-то. И пойти учиться на экономический [факультет]», — добавила ее сестра Арина (цитаты по ТАСС).
Сестрам-гимнасткам по 23 года. Дина Аверина — 13-кратная чемпионка мира и 10-кратная чемпионка Европы, Арина — четырехкратная чемпионка мира и девятикратная чемпионка Европы. Скандалом закончилось выступление сестер на последней Олимпиаде. Дина Аверина сегодня заявила, что уже не сильно стремится получить золото: «Если мне пришлют золотую медаль, буду ли я счастлива? Может быть, даже не нужна мне эта золотая медаль, как нужна правда и справедливость. Чтобы дальше хорошо оценивали и судили российских гимнастов. Наверное, больше мы за это боремся сейчас», — сказала она.