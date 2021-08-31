Самим изменениям уже 9 месяцев, правительство утвердило постановление прямо под Новый год. С марта знак 6.22 вступил в действие; на загородных трассах он появляется на расстоянии 150–300 м от зоны, где работают комплексы видеофиксации. А вот в обитаемых краях он привязан к знакам 5.23.1, 5.23.2 и 5.25 (начало населенного пункта). Стало быть, встречает автомобилистов только на въезде в город или поселок.



После этого еще полгода два идентичных по виду обозначения сосуществовали: «одноразовый» 6.22 и вездесущий 8.23, у него в компании несравнимо больше знаков, от железнодорожного переезда, пешеходного перехода и участка перекрестка до всевозможных запретов — проезда, поворота, разворота, обгона, остановки, стоянки. И здесь же — знаки выделенных полос общественного транспорта, ограничения максимальной скорости, да и просто светофоры. Дизайн 8.23 выбирали в далеком 2012 году; с сентября 2021-го действие абзаца, где говорится, что это такое и с чем его едят, заканчивается.



В дирекции по организации дорожного движения пояснили экономную логику. «В настоящее время в Санкт-Петербурге на въезде в город по всем направлениям уже установлены дорожные знаки 6.22 «Фотовидеофиксация», — сообщили в пресс-службе. — Каждый год в городе появляется множество новых камер, и их количество будет только расти. Таким образом, с введением новых правил установки знака 6.22 при установке новых камер в городе в дальнейшем не потребуется установка дополнительных знаков, что, в свою очередь, не потребует дополнительных бюджетных трат и не будет приводить к избыточному нагромождению дорожных знаков на улицах города. В связи с чем, дирекция считает данное нововведение своевременным и оптимальным для условий городской среды». Проще говоря — на каждый запрещающий или предписывающий знак не напасешься табличек с фотоаппаратом (или разметки), а если уж ты въехал в город — мы тебя сразу предупреждаем, что ты под колпаком, предположительно — везде.



Таблички 8.23 поснимают, но не сразу, часть, вероятно, получит вторую жизнь под новым именем на границе города. Разметка постепенно отойдет с демаркировкой. Сейчас в стартовом варианте бюджета на 2022 год на работы по разметке заложено 860 млн, комтранс просит еще 240 млн; на установку и содержание техсредств организации движения — 635 млн (заявленная дополнительная потребность — 485 млн).



Спорить сложно: все учили правила, когда сдавали на права, так что странно теперь каждый раз напоминать, что правила эти надо соблюдать. Да и ГИБДД еще в 2015 году говорило: «Отсутствие такого информационного знака не означает возможности игнорирования водителями обязанностей, предписанных правилами, и не влечет безусловного признания недопустимыми доказательств, полученных с использованием технических средств».



Однако это интересный поворот, если отвлечься от экономии. А отвлечься велит не кто-нибудь — президент. Поводом для его монолога в 2019 году стала практика скрытой установки камер, но идеологию он обозначил пошире: «Цель их установки — это снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство достижения нужного нам результата».



Аккурат в последний день 8.23 комитет по информатизации отчитался о том, что в Петербурге запущено еще 20 комплексов фотовидеофиксации, которые контролируют именно соблюдение скоростного режима. Большая часть на юге города.