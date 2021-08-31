31 августа — последний день, когда знак 8.23 «Фотовидеофиксация» имеет формальное значение для автомобилистов. С началом осени вступят в силу изменения в ПДД, которым он фактически вычеркивается из свода дорожных обозначений. На смену ему еще весной пришел знак 6.22. Внешне они не различаются, все тот же черный фотоаппарат со вспышкой на белом фоне. Однако новая инкарнация не будет привязана к предупреждающим дорожным знакам: ее будут размещать на въезде в населенный пункт — что-то вроде «оставь надежду всяк сюда входящий».
Самим изменениям уже 9 месяцев, правительство утвердило постановление прямо под Новый год. С марта знак 6.22 вступил в действие; на загородных трассах он появляется на расстоянии 150–300 м от зоны, где работают комплексы видеофиксации. А вот в обитаемых краях он привязан к знакам 5.23.1, 5.23.2 и 5.25 (начало населенного пункта). Стало быть, встречает автомобилистов только на въезде в город или поселок.
После этого еще полгода два идентичных по виду обозначения сосуществовали: «одноразовый» 6.22 и вездесущий 8.23, у него в компании несравнимо больше знаков, от железнодорожного переезда, пешеходного перехода и участка перекрестка до всевозможных запретов — проезда, поворота, разворота, обгона, остановки, стоянки. И здесь же — знаки выделенных полос общественного транспорта, ограничения максимальной скорости, да и просто светофоры. Дизайн 8.23 выбирали в далеком 2012 году; с сентября 2021-го действие абзаца, где говорится, что это такое и с чем его едят, заканчивается.
В дирекции по организации дорожного движения пояснили экономную логику. «В настоящее время в Санкт-Петербурге на въезде в город по всем направлениям уже установлены дорожные знаки 6.22 «Фотовидеофиксация», — сообщили в пресс-службе. — Каждый год в городе появляется множество новых камер, и их количество будет только расти. Таким образом, с введением новых правил установки знака 6.22 при установке новых камер в городе в дальнейшем не потребуется установка дополнительных знаков, что, в свою очередь, не потребует дополнительных бюджетных трат и не будет приводить к избыточному нагромождению дорожных знаков на улицах города. В связи с чем, дирекция считает данное нововведение своевременным и оптимальным для условий городской среды». Проще говоря — на каждый запрещающий или предписывающий знак не напасешься табличек с фотоаппаратом (или разметки), а если уж ты въехал в город — мы тебя сразу предупреждаем, что ты под колпаком, предположительно — везде.
Таблички 8.23 поснимают, но не сразу, часть, вероятно, получит вторую жизнь под новым именем на границе города. Разметка постепенно отойдет с демаркировкой. Сейчас в стартовом варианте бюджета на 2022 год на работы по разметке заложено 860 млн, комтранс просит еще 240 млн; на установку и содержание техсредств организации движения — 635 млн (заявленная дополнительная потребность — 485 млн).
Спорить сложно: все учили правила, когда сдавали на права, так что странно теперь каждый раз напоминать, что правила эти надо соблюдать. Да и ГИБДД еще в 2015 году говорило: «Отсутствие такого информационного знака не означает возможности игнорирования водителями обязанностей, предписанных правилами, и не влечет безусловного признания недопустимыми доказательств, полученных с использованием технических средств».
Однако это интересный поворот, если отвлечься от экономии. А отвлечься велит не кто-нибудь — президент. Поводом для его монолога в 2019 году стала практика скрытой установки камер, но идеологию он обозначил пошире: «Цель их установки — это снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство достижения нужного нам результата».
Аккурат в последний день 8.23 комитет по информатизации отчитался о том, что в Петербурге запущено еще 20 комплексов фотовидеофиксации, которые контролируют именно соблюдение скоростного режима. Большая часть на юге города.
Всего, по официальным данным, в 2021 году таких комплексов оборудовали 240. Сами же городские чиновники спешат похвастать результатами: камеры на Вознесенском шоссе в июле зафиксировали на 35% нарушений меньше, чем в июне (11 тысяч против 17 тысяч), а на улице Танкистов в Колпино — более чем на 20% меньше (2,6 тысячи превышений скорости против 3,4 тысячи). Широко разрекламировали также следующий этап проекта: камеры на сложных перекрестках. Они должны фиксировать проезд на красный, пересечение стоп-линии, нарушение правил перестроения, поворот из второй полосы, превышение скорости и др.
Как это состыковать с идеей теперь поснимать предупреждающие таблички — неясно. Можно лишь исходить из того, что большинство водителей катаются «по приборам» — то есть по навигаторам, которые им всегда подскажут, что впереди камера. Остальным теперь предстоит по утрам штудировать сайты Городского мониторингового центра и ГИБДД. Или начать наконец неукоснительно соблюдать скоростной режим везде.
Всю последнюю неделю комитеты Смольного ходят в ЗакС и выбивают себе финансирование на следующие три года. Участвовал в нулевых чтениях бюджета и комитет по информатизации с подведами. Среди прочего главе ГМЦ Роману Борисенко пришлось рассказать депутатам об изменениях в ПДД, отвечая на вопрос, почему передвижные фоторадарные комплексы не выставляют предупреждающие таблички.
Нигде больше не услышишь столько горькой правды от чиновников, как на совещаниях, где им надо обосновать свои финансовые запросы. Судя по всему, петербургский городской брат пока еще безнадежно младший по отношению к другим миллионникам. «В настоящий момент в Петербурге 490 комплексов фотовидеофиксации, — заявил представитель КиС. — Тогда как в Москве — 4 тысячи комплексов, в Казани — 1,2 тысячи комплексов». В 2022 году ведомство надеется получить средства еще на 300 камер, столько же — в 2023-м.
Если исходить из этих чисел, а также исчезновения повсеместного знака 8.23 — можно предположить, что вклад дорожных камер в бюджет как минимум удвоится в 2023 году. Как рассказали «Фонтанке» в комитете по информатизации и связи, с начала года комплексами фотовидеофиксации зафиксировано более 3,4 млн нарушений ПДД. По ним оплачено постановлений более чем на миллиард рублей.
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»