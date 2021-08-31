Внимание, водители, студенты и родители. Какие законы начнут работать с 1 сентября

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







С 1 сентября в России вступают в силу несколько законов и постановлений федерального правительства. Как теперь можно удобно оспаривать штрафы ГИБДД, получать повышенное пособие по «детскому» больничному и несколько профессий в вузах — читайте в обзоре «Фонтанки».

Новый порядок расчета больничного по уходу за ребенком

С 1 сентября родители, которые берут больничный по уходу за ребенком до 7 лет включительно (то есть пока ребенку не исполнится 8 лет), будут получать 100% от средней заработной платы, но не более 74 тысяч рублей.



Нововведение регламентируется федеральным законом № 151 от 26.05.2021. Министерство труда поясняло, что увеличенные пособия смогут получать 1,5 млн родителей, на это потребуется более 4 млрд рублей. На работодателях эта финансовая нагрузка не скажется, так как выплаты происходят напрямую через фонд социального страхования.

По «старым» правилам больничный по уходу за ребенком высчитывался на основании страхового стажа родителя. Если он составлял менее 5 лет, пособие равнялось только 60% от среднего заработка и не более 44,4 тысячи в месяц. Стаж от 5 до 8 лет позволял получить 80% от среднего заработка (максимально 59,2 тысячи рублей).

«Гаражная амнистия»

В День знаний в России стартует пятилетняя гаражная амнистия, которая продлится до 1 сентября 2026 года. Она позволяет владельцам гаражей стать собственниками земли, на которой гараж стоит. Но есть ряд условий.

Закон распространяется только на те случаи, когда гаражи (исключительно объекты капитального строительства) были построены до введения в действие Градостроительного кодекса (то есть до 30 декабря 2004 года), а участок под строительство был предоставлен организацией или органом власти.



Некапитальные металлические гаражи тоже подпадают под амнистию, если участок, на котором они стоят, изначально выделили гаражному кооперативу. А вот оформить землю в собственность под «ракушками» не получится.

О том, как именно воспользоваться гаражной амнистией в Петербурге, читайте в ближайшие дни на «Фонтанке».

Водителей больше не будут предупреждать о камерах на дорогах

Новелла появилась на основании постановления правительства РФ № 2441 от 31 декабря 2020 года. Из ПДД исчезает знак 8.23 «Фотовидеофиксация» — он предупреждает автомобилистов о приближении к автоматической камере и выглядит как знак с камерой на белом или на желтом фоне.

Вместо него в правилах дорожного движения появится аналогичный внешне знак 6.22. На трассах он будет также предупреждать водителей о приближении к месту установки камеры фиксации. А вот в населенных пунктах он будет встречаться только однажды — при въезде под табличкой «Начало населенного пункта».

Оспаривать штрафы ГИБДД за нарушения, попавшие на камеру, можно через «Госуслуги»



Новая опция появится благодаря постановлению правительства РФ № 947 от 19 июня 2021 года. В случаях, когда водитель был оштрафован за нарушение, которое зафиксировано с помощью технических средств, он может оспорить его удаленно через портал «Госуслуги».

Для этого необходим подтвержденный аккаунт на «Госуслугах». У автовладельца с момента получения уведомления о штрафе есть 10 дней на его обжалование. Если гражданин написал заявление о получении уведомлений онлайн, то ему информация о штрафе придет в личный кабинет, а также уведомления дублируются в СМС и на электронную почту. Счетчик срока на обжалование запускается, когда гражданин заходит в личный кабинет. Если с момента получения уведомления гражданин не заходил в ЛК 7 дней, счетчик «включается» автоматически.

У обладателей аккаунта на «Госуслугах», которые не писали заявление об онлайн-уведомлениях, также есть неделя, чтобы зайти в ЛК и в онлайн-формате получить уведомление (после этого начнется отсчет на обжалование). Если человек с момента нарушения не заходил в ЛК дольше недели — уведомление вышлют по почте.



Студенты смогут получать несколько квалификаций в одном вузе

С 1 сентября вступает в действие федеральный закон № 144 от 26.05.2021. Студенты высших и средних профессиональных учебных заведений получат возможность освоить несколько специальностей.

Нововведение обязывает вузы, ПТУ, техникумы, колледжи разрабатывать учебные программы на основании профстандартов. Программы могут содержать обучение компетенциям, которые необходимы для нескольких профессий. По окончании второго курса студенты смогут по желанию переходить на другие факультеты.

Также в жизнь аспирантов возвращается такой этап обучения, как предзащита диссертации.

Все аптеки получат право продавать лекарства в онлайн-формате

Сейчас право продавать лекарственные препараты (которые отпускаются без рецепта) могут только те компании, которые имеют аптечную сеть, состоящую не менее чем из 10 точек, и собственный сайт.

По постановлению правительства РФ № 827 от 31.05.2021, с 1 сентября эти ограничения отменяются, и некрупные аптеки смогут торговать лекарствами через агрегаторы (маркетплейсы).



При этом стоимость лекарств в онлайн-магазине не может быть выше, чем в самой аптеке. Кроме того, ответственность за соблюдение условий хранения и качества лекарств до попадания к покупателю несет сама аптека (даже в случае продажи не через свой сайт, а с помощью агрегаторов).

В России заработает Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ)

Законопроект о создании публично-правовой компании ЕРАИ (учредитель — Росимущество) Госдума приняла еще в конце 2020 года. Как именно будет работать регулятор, говорится в постановлениях правительства РФ.

Задача ЕРАИ — создать информационную систему, к которой обязаны подключиться все организаторы азартных игр. Участники рынка, которые не выполнят это условие, потеряют лицензию. Также регулятор будет мониторить нелегальные азартные игры и передавать информацию о них в ФНС.

