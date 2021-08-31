Пережить девять холодных дней. В Гидромете рассказали о погоде в сентябре

В сентябре на большей части территории России температура прогнозируется выше нормы. Об этом на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» во вторник, 31 августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



«На большей части страны температура будет около и выше нормы: от Волги до Тихого океана… Для восточной части температура будет выше нормы, а вот для западной части страны (Москва, Санкт-Петербург, юг Европейской России) — тут температурный режим будет около нормы», — отметил Вильфанд.

