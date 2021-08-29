Синоптики рассказали, когда россиянам ждать первый снег

В начале сентября сразу в несколько регионов России придёт похолодание, дожди или даже первый снег. Об этом сообщается в воскресенье, 29 августа, на сайте центра погоды «Фобос».



По данным метеорологов, дожди и мокрый снег, в частности, ожидаются прежде всего на севере страны — в отдельных районах Мурманской, Вологодской и Архангельской областей, а также в Карелии и Коми. Кроме этого, непогода затронет северную часть Пермского края и Свердловскую область.



Ранее «Фонтанка» писала, что сегодня, 29 августа, первый снег выпал в Якутии.

