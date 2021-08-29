Горящую Якутию накрыло первым снегом

Жители Якутии сняли на видео обильный первый снег в республике. Непогода могла бы помочь окончательно справиться с лесными пожарами, которые пока не удаётся потушить.



«В Усть-Янском улусе выпал снег. Якутянин выложил видео в соцсетях. При этом он отметил, что на дороге скользко», — сообщает 29 августа местный паблик «Якутия.24» в соцсети «ВКонтакте».



На видео вся дорога заметена снегом, гололедица и низкая видимость.

