Горящую Якутию накрыло первым снегом

Жители Якутии сняли на видео обильный первый снег в республике. Непогода могла бы помочь окончательно справиться с лесными пожарами, которые пока не удаётся потушить.
«В Усть-Янском улусе выпал снег. Якутянин выложил видео в соцсетях. При этом он отметил, что на дороге скользко», — сообщает 29 августа местный паблик «Якутия.24» в соцсети «ВКонтакте».
На видео вся дорога заметена снегом, гололедица и низкая видимость.
По прогнозам синоптиков, в некоторых районах Якутии ожидаются заморозки до минус 2 градусов. А днём температура поднимается до +18°С.
Президент РФ Владимир Путин заявил 14 августа, что масштаб природных бедствий в России, включая пожары в Якутии, носит беспрецедентный характер.