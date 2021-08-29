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Горящую Якутию накрыло первым снегом

В Якутии выпал первый снег

Жители Якутии сняли на видео обильный первый снег в республике. Непогода могла бы помочь окончательно справиться с лесными пожарами, которые пока не удаётся потушить.

«В Усть-Янском улусе выпал снег. Якутянин выложил видео в соцсетях. При этом он отметил, что на дороге скользко», — сообщает 29 августа местный паблик «Якутия.24» в соцсети «ВКонтакте».

На видео вся дорога заметена снегом, гололедица и низкая видимость.

По прогнозам синоптиков, в некоторых районах Якутии ожидаются заморозки до минус 2 градусов. А днём температура поднимается до +18°С.

Президент РФ Владимир Путин заявил 14 августа, что масштаб природных бедствий в России, включая пожары в Якутии, носит беспрецедентный характер.

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Комментарии (2)

Аппаратчик мокрой классификации
Пора отчитываться об успешном тушении.
Daster
Странное совпадение, как только запретили вывозить лес сразу вся тайга сгорела
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