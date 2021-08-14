Путин: Масштаб природных бедствий в России носит беспрецедентный характер

Российский лидер Владимир Путин оценил ситуацию с природными бедствиями в регионах.
«Масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер», — заявил 14 августа президент на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».
В качестве примера глава государства привел ситуацию на российском юге, где за несколько часов выпадает месячная норма осадков. Также он обратил внимание на лесные пожары на востоке РФ. «Угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии на данный момент нет, однако 13 очагов лесных пожаров находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов», — заметил Владимир Путин.
Он поручил быстро оценить ущерб от природных пожаров в регионах. «Необходимо подготовить все средства, чтобы безотлагательно отправить в безопасные места детей, пожилых людей, женщин, особенно беременных женщин», — отметил президент. Он также поставил задачу, чтобы школьники из пострадавших районов смогли продолжить учебу.