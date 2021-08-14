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Путин: Масштаб природных бедствий в России носит беспрецедентный характер

Российский лидер Владимир Путин оценил ситуацию с природными бедствиями в регионах.

«Масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер», — заявил 14 августа президент на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».

В качестве примера глава государства привел ситуацию на российском юге, где за несколько часов выпадает месячная норма осадков. Также он обратил внимание на лесные пожары на востоке РФ. «Угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии на данный момент нет, однако 13 очагов лесных пожаров находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов», — заметил Владимир Путин.

Он поручил быстро оценить ущерб от природных пожаров в регионах. «Необходимо подготовить все средства, чтобы безотлагательно отправить в безопасные места детей, пожилых людей, женщин, особенно беременных женщин», — отметил президент. Он также поставил задачу, чтобы школьники из пострадавших районов смогли продолжить учебу.

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Комментарии (12)

Vodjatel
Ручку
А) кидал ?
Б)ловил?
В) отбирал?
266200923
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства... И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
Alex000
"Природных" тут явно лишнее.
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