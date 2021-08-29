Последние дни лета в Петербурге будут приятно тёплыми. Зонтик дома забывать не стоит

По данным Северо-Западного гидрометцентра, в понедельник, 30 августа, в Петербурге ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди. Температура воздуха днём прогреется до 21 градуса, ночью похолодает до 11 градусов.
Во вторник, 31 августа, синоптики обещают переменную облачность без существенных осадков. Столбик термометра днём поднимется до 20 градусов. В город придёт умеренный северо-восточный ветер.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Ленобласти вечером 29 августа объявили штормовое предупреждение.