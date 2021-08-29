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Последние дни лета в Петербурге будут приятно тёплыми. Зонтик дома забывать не стоит

Летнее тепло остаётся в Петербурге. Новая рабочая неделя начнётся с погоды, подходящей для прогулок.

По данным Северо-Западного гидрометцентра, в понедельник, 30 августа, в Петербурге ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди. Температура воздуха днём прогреется до 21 градуса, ночью похолодает до 11 градусов.

Во вторник, 31 августа, синоптики обещают переменную облачность без существенных осадков. Столбик термометра днём поднимется до 20 градусов. В город придёт умеренный северо-восточный ветер.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Ленобласти вечером 29 августа объявили штормовое предупреждение.

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Комментарии (1)

Borisych
"Температура воздуха днём прогреется до 21 градуса"
Фонтанка, температура воздуха не умеет прогреваться!!! В какой стране так учат русскому языку?
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